Darmowa gra do odebrania na GOG. Pixel art się nie starzeje

Pod koniec roku rzadko kiedy możemy narzekać na nudę. Człowiekowi należy się też pewna doza odpoczynku. Czemu więc nie połączyć go z odpaleniem nowej gry?

Lost Ruins za darmo na GOG

Duże platformy z cyfrowymi wydaniami gier przyzwyczaiły nas do tego, że w okolicach świąt otrzymujemy bezpłatnie dodatkowe tytuły do naszych kolekcji. Wystarczy tylko kilka kliknięć i kolejna produkcja wyląduje w naszej bibliotece. Co prawda często bywa tak, że nigdy do takich darmowych gier nie wracamy, ale to materiał na inną historię.

Teraz zwrócimy uwagę na serwis GOG, gdyż właśnie tam możemy odebrać interesującą grę z 2021 roku – Lost Ruins.

Jest to side-scroller akcji z grafiką 2D utrzymaną w stylu pixel art. Kierujemy poczynaniami młodej dziewczyny, która budzi się w dziwnym miejscu, kompletnie pozbawiona wspomnień. W trakcie przemierzania kolejnych poziomów upiornego zamczyska rozwiązuje proste zagadki, walczy z przeciwnikami i znajduje sposoby na ubicie większych bossów.

Lost Ruins można przejść w 6-7 godzin. Trzeba tylko pamiętać, że mimo uroczej postaci głównej i pikselowej grafiki, walka jest dość brutalna. Gra nie nadaje się więc dla dzieci. Żeby dołączyć ją do swojej biblioteki GOG, musimy zalogować się do sklepu i odwiedzić stronę tytułu.

Warto być czujnym

Okres okołoświąteczny to zawsze czas, w którym największe platformy rozrywki elektronicznej szykują nie tylko zimowe wyprzedaże, ale też prezenty w postaci bezpłatnych gier do pobrania.

Na przykład na Epic Games Store w ciągu następnych dni będzie można przytulić w sumie kilkanaście produkcji, nie wydając ani grosza. Do 20 grudnia dostępny jest pakiet Destiny 2. Czekamy na kolejne ogłoszenia.

