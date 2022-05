Przeciętny Xiaomi doczeka się następcy. Oby był lepszy od poprzednika

Nie wszystkie smartfony Xiaomi przechodzą nasze testy śpiewająco. Redmi 10 ma wiele mocnych stron, ale też nie mniej słabych, dlatego nie można go polecić każdej osobie. Producent pracuje jednak nad kolejną generacją, która już wkrótce powinna oficjalnie zadebiutować na rynku. Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, co zaoferuje.

To już chyba koniec smartfonów Xiaomi z serii Redmi 10

Seria Redmi 10 jest bardzo liczna. Mieliśmy sposobność przetestować jeden z modeli, wchodzących w jej skład – Redmi 10. Smartfon Xiaomi ma niejedną mocną stronę, na przykład wydajną baterię, niezłe głośniki stereo i przyzwoity ekran, ale też kilka słabszych, jak chociażby mocno przeciętne możliwości w zakresie fotografii. Nie jest to więc smartfon, który można polecić każdemu, ale mimo wszystko z powodzeniem może spełnić oczekiwania klientów, którzy wybiorą go świadomi jego zalet i wad.

Redmi 10 (fot. Mateusz Chronowski / Tabletowo.pl)

Dwa miesiące temu producent oficjalnie zaprezentował Redmi 10 5G, który ma trafić do Polski, lecz wciąż się tego nie doczekaliśmy. Nie byłoby dla nas niespodzianką, gdyby wcześniej gdzieś na świecie (bo raczej nie w pierwszej kolejności w Polsce) zadebiutował Redmi 11 5G, który właśnie pojawił się na horyzoncie. Wygląda więc na to, że rozdział pt. „Redmi 10 series” jest już zamknięty. Czy to oznacza nowy początek?

Xiaomi finiszuje prace nad nowym smartfonem Redmi 11 5G – specyfikacja jest już znana

Smartfon będzie raczej bezpośrednim następcą zapowiedzianego w marcu Redmi 10 5G aniżeli Redmi 10, ale trudno nam się do niego odnieść, skoro wciąż nie pojawił się w Polsce i nie wiemy, co potrafi. Oczekiwania wobec Redmi 11 5G są zatem bardzo wysokie, aczkolwiek model ten „na papierze” nie zapowiada się na wielki upgrade. Żeby nie powiedzieć, że w sumie nie widzimy żadnego, gdy spojrzymy na niego przez pryzmat formalnego poprzednika.

Według najnowszych, przedpremierowych informacji, Redmi 11 5G właściwie będzie wierną kopią Redmi 10 5G. Na tę chwilę nie widać bowiem żadnych różnic – zarówno jeden, jak i drugi smartfon Xiaomi zaoferować ma:

6,58-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz,

procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G,

4 GB RAM,

64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD),

podwójny aparat 50 Mpix + 2 Mpix na tyle,

aparat 5 Mpix na przodzie,

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi,

akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W.

Nie byłby to pierwszy przypadek „klonowania” smartfonów przez Xiaomi (zob. Redmi 10 2022). Pozostaje mieć nadzieję, że nowy model, pomimo identycznej specyfikacji jak Redmi 10 5G, okaże się lepszym smartfonem. I jednocześnie też lepszym wyborem niż Redmi 10, którego testowaliśmy (pomimo skromniejszego zaplecza fotograficznego, bo nowe modele nie mają aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym).