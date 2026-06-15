Xiaomi pójdzie za ciosem. Nowy procesor coraz bliżej

W maju 2025 roku firma Xiaomi rzuciła rękawicę takim gigantom, jak Qualcomm czy MediaTek i pokazała autorski procesor mobilny: Xring O1 – zadebiutował on wraz ze smartfonem Xiaomi 15S Pro, a oprócz niego trafił jeszcze do tabletu Xiaomi Pad 7 Ultra zaprezentowanego w tym samym czasie. Oba te urządzenia pozostały zarezerwowane dla rynku chińskiego, wobec czego nie było nam dane przekonać się o możliwościach tego chipsetu. W testach radził sobie jednak wyśmienicie, więc nie dziwi, że chiński producent zamierza iść za ciosem.

Nadciąga nowy procesor Xiaomi – Xring O3 zapowiada się dobrze

Procesor Xiaomi Xring O1 bazował na litografii 3 nm i zawierał 10-rdzeniowe CPU o częstotliwości taktowania sięgającej 3,7 GHz. Do tego dochodził 16-rdzeniowy układ graficzny (GPU) i 6-rdzeniowa jednostka do przetwarzania sztucznej inteligencji (NPU).

Jego następca ma się nazywać Xring O3 i oferować – jak podają chińskie źródła – istotny wzrost wydajności, która już w pierwszej generacji stała na wysokim poziomie. Szczegóły pozostają jednak nieznane – poza tym, że zwiększone możliwości mają być odczuwalne przede wszystkim w zwykłych, a nie najbardziej wymagających zadaniach.

Xring O3 – tak jak poprzednik – ma wykorzystywać proces technologiczny 3 nm, co może czynić go bezpośrednim rywalem dla topowych procesorów obecnej generacji, a więc zaprezentowanych w ubiegłym roku jednostek Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 czy też MediaTek Dimensity 9500. Następcy tej dwójki, których premiery spodziewamy się jesienią 2026 roku, zrobią zaś kolejny krok naprzód, bazując na nowej litografii 2 nm (TSMC N2).

Premiera Xiaomi Xring O3 jest blisko

Można by więc powiedzieć, że nowy procesor Xiaomi będzie „zacofany” na samym starcie, ale trzeba tu podkreślić, że zadebiutować ma przed swoimi konkurentami.

Najbardziej prawdopodobnym terminem premiery wydaje się sierpień 2026 roku, przy czym jest to – tak jak wszystkie pozostałe – informacja nieoficjalna. Mówi się też, że chipset Xring O3 może trafić do większej liczby urządzeń niż jego poprzednik, chociaż nadal nic nie wskazuje na to, by któreś z nich miało być przeznaczone na rynek globalny.