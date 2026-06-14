iPhone 18 pozbędzie się wstydliwego problemu poprzednika

Po sprzętach premium spodziewamy się świetnej jakości wykonania i zastosowania solidnych materiałów. Ten opis nie do końca jednak pasował do smartfonów z serii iPhone 17. Kolejna generacja ma wprowadzić ważne zmiany, które pozwolą uniknąć powtórki z tej sytuacji.

Jakośc wykonania smartfonów Apple

Można się śmiać, że Apple – w porównaniu do Google i producentów urządzeń z Androidem – wprowadza zmiany systemowe bardzo powoli. Warto też zwracać uwagę na to, że w iOS częściej zdarzają się wpadki i problemy z prawidłowym funkcjonowaniem.

Nie można jednak odmówić gigantowi z Cupertino, że zawsze dbał o stosowanie porządnych materiałów do produkcji. Dzięki temu myślenie o wykonaniu iPhone’ów kojarzy mi się z aluminium i szkłem, a nie plastikiem rysującym się i łamiącym od samego patrzenia.

Nie oznacza to oczywiście, że firma jest wolna od wpadek. W przypadku obecnie panującej serii iPhone 17, a dokładniej modeli Pro, pojawił się problem z niespodziewanymi zmianami koloru. Dla przykładu: w skrajnych przypadkach modele w kolorze pomarańczowym (Cosmic Orange) po kilku tygodniach wyglądały, jakby samoistnie zmieniły się na różowy (Rose Gold).

Apple iPhone 17 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

iPhone 18 oduczy się zmiany kolorów

Według raportu udostępnionego przez koreańskiego informatora yeux1122, Apple zbadało sprawę i planuje wdrożyć rozwiązania, które nie dopuszczą do powtórki sytuacji z 2025 roku. Kluczem ma być usprawniony proces rafinacji aluminium, w którym stosuje się niższe temperatury, oraz mniejszą liczbę etapów wykorzystujących procesy elektrochemiczne.

Kluczową zmianą w całym procesie ma być „niższy temperatura topnienia mieszaniny i zapobieganie formowaniu się struktur żywicznych na powierzchni elektrody”. W ten sposób konstrukcja ma charakteryzować się większą wytrzymałością i odpornością na korozję, co ma wyeliminować problem z przebarwieniami.

Zmiana procesu będzie miała nie tylko skutki estetyczne. Raport sugeruje, że usprawniona technika obróbki pomoże Apple obniżyć koszty produkcji i sprawi, że wykorzystanie aluminium będzie bardziej efektywne, co pomoże gigantowi zachować łatkę ekologicznej firmy.

Jeżeli kupiliście niedawno iPhone’a 18 Pro lub Pro Max i obawiacie się, że problem dotknie Waszego egzemplarza, najprostszą i skuteczną poradą jest zabezpieczenie aluminiowej obudowy przed słońcem i dotykaniem jej – innymi słowy inwestycja w etui. Samo odbarwienie nie jest na tyle częstym zjawiskiem w tych modelach, aby martwić się nim aż tak mocno, jednak nie zaszkodzi dmuchać na zimne.