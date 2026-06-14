iPhone 18 pozbędzie się wstydliwego problemu poprzednika

Po sprzętach premium spodziewamy się świetnej jakości wykonania i zastosowania solidnych materiałów. Ten opis nie do końca jednak pasował do smartfonów z serii iPhone 17. Kolejna generacja ma wprowadzić ważne zmiany, które pozwolą uniknąć powtórki z tej sytuacji.
Jakośc wykonania smartfonów Apple
Można się śmiać, że Apple – w porównaniu do Google i producentów urządzeń z Androidem – wprowadza zmiany systemowe bardzo powoli. Warto też zwracać uwagę na to, że w iOS częściej zdarzają się wpadki i problemy z prawidłowym funkcjonowaniem.
Nie można jednak odmówić gigantowi z Cupertino, że zawsze dbał o stosowanie porządnych materiałów do produkcji. Dzięki temu myślenie o wykonaniu iPhone’ów kojarzy mi się z aluminium i szkłem, a nie plastikiem rysującym się i łamiącym od samego patrzenia.
Nie oznacza to oczywiście, że firma jest wolna od wpadek. W przypadku obecnie panującej serii iPhone 17, a dokładniej modeli Pro, pojawił się problem z niespodziewanymi zmianami koloru. Dla przykładu: w skrajnych przypadkach modele w kolorze pomarańczowym (Cosmic Orange) po kilku tygodniach wyglądały, jakby samoistnie zmieniły się na różowy (Rose Gold).
iPhone 18 oduczy się zmiany kolorów
Według raportu udostępnionego przez koreańskiego informatora yeux1122, Apple zbadało sprawę i planuje wdrożyć rozwiązania, które nie dopuszczą do powtórki sytuacji z 2025 roku. Kluczem ma być usprawniony proces rafinacji aluminium, w którym stosuje się niższe temperatury, oraz mniejszą liczbę etapów wykorzystujących procesy elektrochemiczne.
Kluczową zmianą w całym procesie ma być „niższy temperatura topnienia mieszaniny i zapobieganie formowaniu się struktur żywicznych na powierzchni elektrody”. W ten sposób konstrukcja ma charakteryzować się większą wytrzymałością i odpornością na korozję, co ma wyeliminować problem z przebarwieniami.
Zmiana procesu będzie miała nie tylko skutki estetyczne. Raport sugeruje, że usprawniona technika obróbki pomoże Apple obniżyć koszty produkcji i sprawi, że wykorzystanie aluminium będzie bardziej efektywne, co pomoże gigantowi zachować łatkę ekologicznej firmy.
Jeżeli kupiliście niedawno iPhone’a 18 Pro lub Pro Max i obawiacie się, że problem dotknie Waszego egzemplarza, najprostszą i skuteczną poradą jest zabezpieczenie aluminiowej obudowy przed słońcem i dotykaniem jej – innymi słowy inwestycja w etui. Samo odbarwienie nie jest na tyle częstym zjawiskiem w tych modelach, aby martwić się nim aż tak mocno, jednak nie zaszkodzi dmuchać na zimne.