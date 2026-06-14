Juno Tab 4
Juno Tab 4 13" (Źródło: Juno)
Tablety

Taki tablet to ogromna rzadkość. Wszystko przez system

Bartosz Kaja·
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Taki tablet to ogromna rzadkość. Wszystko przez system

Decydując się na tablet zazwyczaj bierzemy pod uwagę sprzęt z systemem najbardziej dopasowanym do tego formatu. Okazuje się, że wkrótce możliwy będzie zakup czegoś idącego naprawdę nietypową ścieżką.

Specyfikacja tabletów Juno Tab 4

Aby chwilę potrzymać Was w niepewności, zacznę od bardziej oczywistych parametrów technicznych tabletów Juno Tab 4. W ich przypadku różnica w rozmiarze nie ogranicza się wyłącznie do przekątnej ekranu.

Mniejszy model – Juno Tab 4 10,5″ – wyposażono w ekran LCD o rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania 60 Hz. Za działanie odpowiada procesor Intel Core i3-N300, 8-rdzeniowa jednostka, gdzie najszybsze rdzenia pracują z częstotliwością 3,8 GHz. Towarzyszy mu 12 GB RAM LPDDR5 oraz wymienialny dysk 1TB w standardzie M.2 2242. Na liście portów oraz modułów znajduje się modem LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, slot na kartę SIM oraz microSD, gniazdo minijack 3,5 mm, dwa porty USB-C 3.1 oraz microHDMI.

juno tab 4 10,5" tablet
juno tab 4 10,5" tablet
Juno Tab 4 10,5″ (źródło: Juno)

Tablet oferuje również kamerę 5 Mpix z tyłu i 2 Mpix z przodu. Piny pogo, znajdujące się na dole urządzenia, umożliwiają podpięcie akcesoryjnej klawiatury, a za czas pracy odpowiada bateria o pojemności 29,6 Wh. W zestawie sprzedażowym producent przewidział obecność ładowarki o mocy 36 W.

Jego większy brat dysponuje 13-calowym ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwością odświeżania 60 Hz. Na pokładzie zastosowano CPU Intel Core Ultra 5 115U, 16 GB RAM LPDDR5, SSD 1 TB m.2 2280. Po obu stronach mamy aparat o rozdzielczości 5 Mpix.

Zaplecze portów wygląda tu nieco inaczej. Do Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2x USB 3.1 Typ-C dołączyło dodatkowe gniazdo USB 3.0 Typ-A, jednak Juno Tab 4 13″ nie oferuje gniazda na microSD ani modemu LTE. Pojemność akumulatora wynosi 42,71 Wh, a ładowarka w zestawie oferuje maksymalną moc ładowania 65 W.

juno tab 4 13" tablet
juno tab 4 13" tablet
juno tab 4 13" tablet
Juno Tab 4 13″ (źródło: Juno)

Choć opis procesorów Intela mógł zdradzić, że nie mamy tu do czynienia z klasycznym sprzętem z Androidem, HarmonyOS czy iOS na pokładzie, to możliwe że zaskoczy Was fakt, że nie są to też tablety z Windowsem. Wyliczanka podpowiada więc, że została tylko jedna opcja – to sprzęty oparte na Linuxie.

Jakie dystrybucje Linuxa będą dostępne dla Juno Tab 4?

Producent tabletów przewidział pięć linuksowych distro, z jakimi będziecie można zamówić sprzęt:

  • Debian Forky (środowisko graficzne Posh),
  • Debian Forky (Plasma Mobile),
  • Debian Testing/Forky (Gnome),
  • Kubuntu 26.04 LTS (KDE Plasma),
  • Ubuntu 26.04 LTS (Gnome),

Póki co nie wiadomo, jak będzie wyglądać wycena Juno Tab 4 10,5″ oraz Juno Tab 4 13″, ani kiedy trafią oficjalnie do sprzedaży.

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