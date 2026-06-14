Strava to miejsce, w którym każda osoba, ceniąca sobie aktywność fizyczną, znajdzie coś dla siebie – od osób trenujących jogę, po pływaków i pływaczki czy osoby kochające długodystansową jazdę na rowerze. Nowa aktualizacja celuje jednak w jeszcze inną grupę.

Strava bardziej przyjazna wędrówkowiczom

Zapowiedziana przez Stravę aktualizacja jest odpowiedzią na zmiany, jakie zauważono w ostatnim czasie. Wewnętrzny raport ujawnił, że popularność klubów skupiających wokół siebie osoby lubiące piesze wędrówki wzrosła prawie sześciokrotnie. Aktualizacja ma pomóc takim osobom odkrywać nowe ścieżki, ich planowanie czy śledzenie swoich postępów na żywo.

Lista wszystkich zmian prezentuje się następująco:

Odkrywanie i planowanie

Usprawnienia w stylowaniu mapy – użytkownicy będą mieli bogatszy podgląd na dane terenowe, w tym widok na początki szlaków, strefy piknikowe czy pola kempingowe.

Odkrywanie szlaków (tylko dla subskrybentów) – bazując na heatmapach aplikacja wskaże popularne ścieżki w danej okolicy.

Budowanie tras (tylko dla subskrybentów) – umożliwi zapisywanie tras z podglądem w czasie rzeczywistym na odległość, wysokość i podłoże.

Zapisywanie tras (tylko dla buskrybentów) – możliwość zapisywania ścieżek z różnych miejsc w aplikacji (m.in. strona szczegółów aktywności, edycja trasy) i opcją bezpośredniego otwierania w Strava.

Śledzenie i nawigacja

Aplikacja poinformuje o zejściu ze ścieżki. Pomoże to zapobiegać przypadkowemu zboczeniu z drogi. (tylko dla subskrybentów),

Nawigacja w trasie bezpośrednio na zegarkach Apple Watch,

Synchronizacja tras ze smartwatchami, m.in. Garmin, Apple oraz Coros,

Możliwość pobierania tras z dostępem w trybie offline (tylko dla subskrybentów),

Mapa dostępna w trakcie zapisywania aktywności. Umożliwi czytelniejszy i bardziej szczegółowy podgląd trasy w czasie rzeczywistym,

Możliwość sprawdzania wysokości w czasie rzeczywistym,

Udostępnianie

Możliwość podglądu trasy na stronie w formie 3D,

Powtórka aktywności – możliwość animowania przebiegu trasy na stronie (tylko dla subskrybentów),

Statystyki w formie wirtualnych naklejek do udostępniania takich informacji jak dystans, wysokość czy czas trwania aktywności,

Wprowadzenie dedykowanych klubów dla osób skupiających się na wędrówkach z opcją dzielenia się trasami, tworzeniem wyzwań czy rankingów.

Przelot – filmowa animacja 3D ukończonej trasy, widziana z góry i oparta na prawdziwych danych dot. wysokości (tylko dla subskrybentów)

źródło: Strava

Z wyjątkiem usprawnień w stylowaniu mapy, które ma pojawić się w późniejszym, letnim terminie 2026 roku, wszystkie wymienione wyżej funkcje powinny być już dostępne w aplikacji Strava.