Tylko jedna osoba w Polsce może kupić ten wyjątkowy smartfon Xiaomi. Kosztuje więcej niż iPhone

Przeciętnemu Kowalskiemu Xiaomi raczej nie kojarzy się z marką premium, w końcu przez lata producent przyzwyczaił klientów (nie tylko w Polsce) do przystępnych cen. I choć ma w swojej ofercie coraz więcej modeli za kilka tysięcy złotych, to osoba, która kupi właśnie ten, będzie czuła się naprawdę wyjątkowo.

Tylko jedna osoba w Polsce kupi ten wyjątkowy smartfon Xiaomi, jeśli tylko sypnie groszem

Do tej pory historycznie najdroższym smartfonem Xiaomi w Polsce był Mi 11 Ultra, który zadebiutował w kraju nad Wisłą w cenie 5699 złotych. Za ten trzeba będzie zapłacić znacznie więcej, jednak zdecydowanie warto. Z wielu powodów.

Przede wszystkim smartfon został wystawiony na aukcję WOŚP 2023, zatem kwota, jaką zapłaci za urządzenie szczęśliwy nabywca, trafi na szczytny cel. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera środki na aparaturę do wykrywania bakterii, wywołujących potencjalnie śmiertelną sepsę – nie tylko u dzieci, ale dla pacjentów w każdym wieku.

Aktualnie na liczniku aukcji widnieje kwota 7099,63 złotych, ale finał WOŚP 2023 dopiero 29 stycznia 2023 roku, zatem można oczekiwać, że nie jest ona ostateczna.

Dlaczego ten smartfon Xiaomi jest taki wyjątkowy?

Nie sposób nie zauważyć, że wystawiony na aukcję smartfon wygląda dość oryginalnie. Jest to specjalna, limitowana edycja Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition, która została oficjalnie zaprezentowana przez producenta w listopadzie 2022 roku. Wówczas firma nie podała informacji na temat dostępności tego modelu w Polsce, ale zapowiedziała, że będzie go można kupić tylko w Europie, na dodatek w ograniczonej liczbie egzemplarzy – tylko 2000.

Oczekiwaliśmy, że Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition trafi do sprzedaży w Polsce, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że w taki sposób. Na aukcji podano bowiem informację, że to jedyny egzemplarz w kraju nad Wisłą – osoba, która go wygra, będzie się zatem czuła naprawdę wyjątkowo. Nie tylko dlatego, że stanie się jedynym posiadaczem tego smartfona w Polsce, ale również dlatego, że wesprze szczytny cel.

Design Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition jest inspirowany procesami starzenia i naturalnej erozji. Jego specyfikacja jest taka sama jak pierwowzoru (tj. Xiaomi 12T Pro – sprawdź recenzję) w konfiguracji 12/256 GB, a regularną cenę w Europie ustalono na 899 euro (aktualnie równowartość ~4220 złotych).