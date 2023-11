Nadchodzący tablet Xiaomi będzie mocnym zawodnikiem. Procesor wyjęty z flagowca

Według najnowszych informacji, które pojawiły się w sieci, Xiaomi zamierza kontynuować rozwój swojej serii tabletów i przygotowuje się do premiery urządzeń Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro. Jeszcze przed nią poznaliśmy część specyfikacji tego ostatniego. To tablet, który zaoferuje sporo mocy, przede wszystkim ze względu na procesor, który zmierza wykorzystać chiński producent.

Wiemy już, co może zaoferować nowy tablet Xiaomi

W recenzji przygotowanej przez Kasię Xiaomi Pad 6 uzyskał naprawdę dobrą ocenę. Niestety, nad Wisłą nie jest dostępna jego mocniejsza wersja z dopiskiem „Pro” w nazwie. W sieci pojawiły się informacje o następcy właśnie tej, bardziej wydajnej wersji. Co zaoferuje Xiaomi Pad 7 Pro?

Według przedpremierowych doniesień, nowy tablet Xiaomi zyskał nazwę kodową „sheng”, czyli nazwę jednego z tradycyjnych, chińskich instrumentów muzycznych. Nadchodzące urządzenie zaoferuje swoim użytkownikom 10-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii LCD. Będzie mógł pochwalić się on rozdzielczością 1480×2367 pikseli oraz odświeżaniem ekranu na poziomie 144 Hz. Oznacza to, że wyświetlacz zmniejszy się dokładnie o 1 cal w porównaniu z tegorocznym modelem z dopiskiem „Pro”.

Xiaomi Pad 6 (fot. Tabletowo.pl)

O tym, że będzie to mocny zawodnik (o czym wspomniałem w tytule), świadczy jednak procesor, który ma zostać zastosowany w tym urządzeniu. Pod maską Xiaomi Pad 7 Pro ma znaleźć się chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Trzeba przyznać, że jest to dość imponujący „motor napędowy” jak na tablet. Dokładnie ten procesor zastosowano choćby we flagowym smartfonie producenta, czyli Xiaomi 13 Pro. Nie pojawiły się niestety informacje na temat tego, z jaką ilością pamięci operacyjnej będzie współpracować ten chipset.

Informacje przekazane przez portal GSMChina mówią jeszcze, że w tablecie pojawią się 4 głośniki stereo, a także, że po wyjęciu z pudełka będzie on pracować na systemie operacyjnym Android 14 z nakładką HyperOS, która zastąpi MIUI w urządzeniach Xiaomi.

Kiedy premiera?

Nie najlepszą informacją jest z pewnością fakt, że według portalu GSMChina Xiaomi Pad 7 Pro, podobnie jak jego poprzednik, będzie dostępny jedynie na rodzimym dla producenta, chińskim rynku. Jego debiut przewidywany jest na kwiecień 2024 roku, prawdopodobnie wraz z prezentacją smartfona Xiaomi 14 Ultra.