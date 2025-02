Nowy kompaktowy czujnik Xiaomi przyda się w inteligentnym domu

Chiński producent elektroniki i inteligentnych urządzeń zaprezentował nową odsłonę kompaktowego, taniego czujnika temperatury i wilgotności. Co się zmieniło w porównaniu do poprzednika?

Nowy czujnik temperatury i wilgotności w portfolio Xiaomi

Xiaomi w kategorii Smart Home czuje się dość dobrze i sukcesywnie rozszerza swoje portfolio. Wśród produktów znajdują się nie tylko roboty sprzątające, odkurzacze, urządzenia kuchenne, inteligentne kamery, żarówki czy urządzenia do uzdatniania powietrza, ale również niewielkie sensory, dzięki którym można stale monitorować istotne parametry klimatu wewnętrznego.

Temperature and Humidity Sensor 3 Mini (źródło: Xiaomi)

Jednym z przykładów takiego produktu jest czujnik temperatury i wilgotności. W Chinach zaprezentowano właśnie trzecią odsłonę tego sprytnego urządzenia. Temperature and Humidity Sensor 3 Mini został wyposażony w wyświetlacz, z którego bez większego problemu można odczytać temperaturę wewnętrzną oraz wilgotność.

Parametry te mierzone są z dokładnością do 0,1 stopnia Celsjusza oraz do 1% wilgotności. Na ekranie wyświetlana jest także minka (uśmiechnięta lub smutna), która zależna jest od stanu powietrza w domu.

Xiaomi Temperature and Humidity Sensor 3 Mini – jakie ulepszenia otrzymał?

Najnowsza propozycja Xiaomi jest nieco większa w porównaniu do wcześniejszego modelu miniaturowego czujnika (z dwójką w nazwie). Nowa wersja mierzy 53×45,3×13 milimetrów, podczas gdy wymiary starszej edycji to 43x43x12,5 mm. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zdecydowanie węższa ramka i większy ekran, którego przekątna wynosi 2,1 cala. W przypadku starszej wersji przekątna mierzy 1,5 cala, przez co odczyt z dalszej odległości może być dość trudny.

Porównanie starszego i nowego modelu czujnika (źródło: Xiaomi Youpin)

Urządzenie łączy się z aplikacją mobilną poprzez Bluetooth. Dzięki temu można nie tylko zdalnie monitorować pomiary, ale też w oparciu o zmierzone wartości zarządzać innymi urządzeniami inteligentnego domu do grzania czy chłodzenia. Podobnie jak poprzedni model, tak i ten najnowszy nie jest ładowalny. Konieczne jest zainstalowanie baterii – tym razem CR2450 (wcześniej CR2032). Producent szacuje, że ten rodzaj baterii wystarczy na 3-letnie działanie czujnika.

Temperature and Humidity Sensor 3 Mini ze zmienionym rodzajem baterii (źródło: Xiaomi Youpin)

Temperature and Humidity Sensor 3 Mini póki co oferowany jest w ramach kampanii crowdfundingowej za niecałe 30 juanów (równowartość około 16 złotych), choć najprawdopodobniej z czasem cena wzrośnie. Możliwe, że sprzęt pojawi się na rynku globalnym. Obecnie model czujnika z dwójką w nazwie sprzedawany jest w Polsce za około 30 złotych.