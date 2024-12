Ta kamera Xiaomi przypilnuje i domu, i relacji z bliskimi

Xiaomi ma w swoim portfolio wiele różnych produktów z najrozmaitszych kategorii. Nie brakuje wśród nich też kamer służących do monitoringu oraz takich, które umożliwiają prowadzenie rozmów wideo. Teraz Chińczycy postanowili połączyć obie te funkcje i tak powstał nietypowy sprzęcik o nazwie Smart Camera Video Call Edition.

Xiaomi Smart Camera Video Call Edition – jedna kamera, dwie funkcje

Właściwie zostało to już napisane, a i nazwa nie pozostawia wątpliwości – Xiaomi Smart Camera Video Call Edition to kamera, która równocześnie ma pilnować mieszkania i… relacji z bliskimi.

Urządzenie zostało wyposażone w ultraszerokokątny obiektyw (131 stopni) połączony z sensorem o rozdzielczości 4 Mpix. Umożliwia rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2,5K – także po zmroku, dzięki diodom świecącym w podczerwieni (940 nm).

Xiaomi Smart Camera Video Call Edition (fot. Xiaomi)

Elementem urządzenia jest również kolorowy wyświetlacz typu IPS o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 320×480 pikseli. Tuż obok niego znajduje się główny przycisk (służący między innymi do odbierania połączeń), a na boku mamy kilka kolejnych.

Za połączenie z internetem odpowiada wbudowany, dwuzakresowy moduł Wi-Fi. Może on również służyć do przesyłania nagrań do chmury, a alternatywnie wideo może być też zapisywane na karcie microSD (o pojemności do 256 GB). Dodam od razu, że wykorzystywane jest kodowanie H.265.

Oczywiście Xiaomi Smart Camera Video Call Edition ma również głośnik oraz mikrofon. Ten ostatni – z technologią redukcji szumów z otoczenia. Dopełnieniem całości jest zaś konstrukcja o regulowanym kącie nachylenia: od -8 do 30 stopni.

Na razie tylko dla Chińczyków. Ile kosztuje Xiaomi Smart Camera Video Call Edition?

Urządzenie jest przeznaczone na rynek chiński i dlatego też zostało zintegrowane z komunikatorem WeChat. To właśnie za pośrednictwem tej aplikacji można odbierać i wykonywać połączenia wideo. Całość jest też kompatybilna z aplikacją Mi Home oraz ekosystemem Xiaomi HyperOS, co ułatwia wchodzenie w różne rodzaje interakcje z kamerą.

Xiaomi Smart Camera Video Call Edition została wyceniona na 299 juanów (równowartość ~170 złotych). Póki co jednak – a może już zawsze – pozostanie dla nas tylko ciekawostką. Nie padły bowiem żadne zapowiedzi związane z ewentualnym rozszerzeniem jej dostępności.