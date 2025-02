Światłowód przez 6 miesięcy za 0 złotych? Teraz to możliwe!

Netia rusza z najnowszą ofertą promocyjną na internet światłowodowy. W jej ramach operator proponuje aż 6 miesięcy dostępu do szybkiej sieci za 0 złotych. Akcja dotyczy światłowodu o prędkości do 1 lub 2 Gb/s.

Nowa oferta specjalna na światłowód u operatora Netia

Netia wystartowała z najnowszą „olimpijską promocją”. Klienci, którzy mieszkają w zasięgu sieci tego operatora, mogą dużo zaoszczędzić na dostępie do internetu światłowodowego. Oferta obejmuje światłowód o prędkości do 1 Gb/s oraz do 2 Gb/s, a przez pierwsze 6 miesięcy abonament wyniesie 0 złotych.

Oferta internetu stacjonarnego (źródło: Netia)

Wybierając internet stacjonarny do 1 Gb/s, klient otrzymuje router Wi-Fi 6 w cenie. W tym przypadku, od siódmego miesiąca, abonament wyniesie 65 złotych za miesiąc. Z kolei w ofercie z prędkością do 2 Gb/s klient zostaje wyposażony w router Combo z ONT Wi-Fi 7, a cena od siódmego miesiąca wyniesie 80 złotych za miesiąc.

Pakiety internetu można również rozszerzyć o usługę Disney+ lub Max. Cena pakietu z internetem o prędkości do 1 Gb/s wzrośnie wtedy do 85 złotych za miesiąc, a opcji do 2 Gb/s do 100 złotych za miesiąc.

Oferta internetu stacjonarnego z Disney+ (źródło: Netia)

Internet z telewizją i serwisami streamingowymi przez pół roku za darmo w Netia

Netia przygotowała także podobną ofertę dla abonentów, którzy chcą wraz z internetem światłowodowym wykupić dostęp do telewizji i pakietu serwisów streamingowych. Abonent w cenie otrzymuje router Wi-Fi 6 i dekoder EvoBox 4K, a także opcjonalnie dostęp do usług Giganagrywarka Maxi (przez 3 miesiące za darmo), Soundbox 4K i Bezpieczny Internet.

W przypadku internetu światłowodowego do 1 Gb/s z pakietem telewizyjnym M (108 kanałów) i 3 kanałami HBO od siódmego miesiąca koszt abonamentu wyniesie 100 złotych za miesiąc. W wersji do 2 Gb/s cena wyniesie zaś 115 złotych za miesiąc.

Natomiast wybierając światłowód do 1 Gb/s z pakietem telewizyjnym L (194 kanały) i 3 kanałami HBO, cena abonamentu wyniesie 130 złotych za miesiąc, a w wersji z internetem do 2 Gb/s 145 złotych za miesiąc.

Oferta internetu stacjonarnego z dostępem do Max (źródło: Netia)

Ponadto w cenach tych ujęto dostęp do platform streamingowych, takich jak Max i Cinemax HD. Usługę można rozszerzyć o subskrypcję Disney+. Wtedy cena wyniesie:

120 złotych za miesiąc z internetem do 1 Gb/s i pakietem M;

150 złotych za miesiąc z internetem do 1 Gb/s i pakietem L;

135 złotych za miesiąc z internetem do 2 Gb/s i pakietem M;

165 złotych za miesiąc z internetem do 2 Gb/s i pakietem L.

W każdej ofercie po upływie 24 miesięcy cena ta wzrośnie o 10 złotych. Warto zaznaczyć, że ceny te zawierają już rabaty: 5 złotych miesięcznie za zgody marketingowe oraz 5 złotych miesięcznie za e-fakturę.