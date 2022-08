OPPO Watch 3 i OPPO Watch 3 Pro oficjalnie! Namieszają na rynku wearables?

Nowe smartwatche OPPO Watch 3 i OPPO Watch 3 Pro zostały oficjalnie wprowadzone na rynek – na początek chiński. Czy będą mogły stanąć w konkury z największymi zawodnikami w segmencie wearables?

OPPO Watch 3 – specyfikacja

Podstawowa wersja trzeciej generacji smartwatcha od OPPO będzie dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: Platinum Black i Feather Gold. Do czarnego producent dodaje gumową opaskę, natomiast do złotego pasek wykonany ze skóry.

OPPO Watch 3 jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,75 cala i rozdzielczości 372×430 pikseli (326 ppi). Ekran został wyprodukowany w technologii LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide). Na boku obudowy smartwatcha znajdziemy pojedynczy przycisk (po prawej stronie).

Zegarek ma akumulator o pojemności 400 mAh. Producent przewiduje, że w trybie „full smart” wtrzyma do 4 dni, natomiast w trybie oszczędnym około 10 dni. Tryb smart i korzystanie z sieci LTE ma sprawić, że czas pracy skróci się do maksymalnie 3 dni. Czas ładowania OPPO Watch 3 ma wynosić około 60 minut (do pełnego naładowania), podczas gdy 10-minutowe ładowanie ma wystarczyć na cały dzień użytkowania.

Sercem nowego smartwatcha został procesor Qualcomm Snapdragon W5, który wesprze układ Apollo 4 Plus. Urządzenie zostało również wyposażone w 1 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Oprócz tego OPPO Watch 3 ma na pokładzie m.in. czujnik tętna, czujnik poziomu natlenienia krwi i czujnik ciśnienia powietrza.

Dodatkowo zegarek obsługuje technologię eSIM. Dzięki temu będzie można za jego pomocą wykonywać połączenia telefoniczne oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe. Wszystko to zupełnie niezależnie od smartfona. Na podkładzie znajdziemy jeszcze moduły takie, jak GPS i NFC oraz Bluetooth 5.0. Zegarek jest także wodoodporny do 5 ATM.

OPPO Watch 3 Pro – specyfikacja

Podobnie jak podstawowa wersja, OPPO Watch 3 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Platinum Black (z gumową opaską) oraz Desert Brown (ze skórzanym paskiem). Największą różnicą względem wersji podstawowej jest dodanie na bocznej ścianie urządzenia obrotowej korony, którą znamy z klasycznych, analogowych zegarków, a także smartwatchy premium, takich jak Apple Watch.

Pod maską OPPO Watch 3 Pro cechuje się dokładnie takimi samymi parametrami jak OPPO Watch 3. Różnice dotyczą jednak ekranu oraz akumulatora. Wersja Pro nowej generacji smartwatcha od OPPO jest wyposażona w wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 1,91 cala i rozdzielczości 378×496 pikseli (326 ppi). Jest on więc nieznacznie większy od ekranu w modelu bez dopisku Pro.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku akumulatora. OPPO Watch 3 Pro jest wyposażony w baterię o pojemności 550 mAh. W trybie „full smart” zegarek wtrzyma do 5 dni, natomiast w trybie oszczędnym około 15 dni. Tryb smart w połączeniu z siecią LTE ma skrócić czas pracy do 4 dni. Czas ładowania OPPO Watch 3 Pro ma wynosić około 65 minut (do pełnego naładowania; 5 minut dłużej niż w wersji podstawowej), a 10-minutowe ładowanie wystarczy na cały dzień użytkowania.

OPPO Watch 3 – cena

Ceny najnowszej serii smartwatchy od OPPO różnią się nie tylko w zależności od wersji, ale również od wybranego wariantu kolorystycznego. Oto ceny poszczególnych modeli:

OPPO Watch 3 Platinum Black – 1599 CNY (równowartość ~1050 złotych),

OPPO Watch 3 Pro Gold Leather – 1699 CNY (~1115 złotych),

OPPO Watch 3 Pro Platinum Black – 1999 CNY (~1315 złotych),

OPPO Watch 3 Pro Brown Leather – 2099 CNY (~1380 złotych).

Wszystkie smartwatche można kupić w przedsprzedaży, średnio około 100 juanów (~ 65 złotych) taniej niż wynosi cena regularna. Producent nie potwierdził jeszcze, kiedy zegarki trafią na inne rynki.

Jeszcze więcej nowości od OPPO!

Oprócz wprowadzenia na chiński rynek nowych smartwatchy, producent dołączył do swojej oferty również nową generację swoich bezprzewodowych słuchawek. OPPO Enco Air 2i – bo o nich mowa – mają działać do 7 godzin (z etui ładującym łącznie do 28 godzin).

Dodatkowo słuchawki zostały wyposażone w najnowszą technologię Bluetooth 5.2, która ma zapewnić mniejszy poziom zakłóceń i opóźnień podczas transmisji. Urządzenie ma również wbudowaną inteligentną redukcję szumów podczas połączeń głosowych, wspieraną przez AI.

OPPO Enco Air 2i (źródło: OPPO)

Słuchawki oferują również kilka ciekawych funkcji. Jedną z nich jest automatyczne wywoływanie migawki aparatu poprzez dwukrotne naciśnięcie na słuchawkę – będzie można więc wykorzystać je jako zdalny wyzwalacz do robienia zdjęć. Są one też odporne na kurz i wodę, zgodnie z klasą wodoszczelności IPX4.

OPPO Enco Air 2i zostały wycenione na 199 juanów (równowartość ~134 złotych), a w przedsprzedaży można kupić je za zaledwie 119 juanów (~80 złotych).