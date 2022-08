Kumulacja premier Xiaomi! Lada dzień zobaczymy składany smartfon, tablet i słuchawki

Xiaomi spróbuje niebawem zwrócić na siebie uwagę za pomocą premiery trzech urządzeń mobilnych, z różnych sektorów sprzętowych. Przed nami premiera smartfona elastycznym ekranem, tabletu oraz słuchawek True Wireless.

Impreza Xiaomi tuż za rogiem

Dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, oficjalnie potwierdził termin najnowszej konferencji firmy, na której mamy zobaczyć trzy nowości przygotowane przez tego producenta. Ustalono ją na 11 sierpnia. Szef przedsiębiorstwa wygłosi swoje coroczne przemówienie – tym razem punktem wyjścia będzie rozważanie o wzlotach i upadkach życia.

Przedstawicielstwo Xiaomi opublikowało na kontach social media zwiastuny spodziewanych urządzeń. Najważniejszym będzie składany smartfon Xiaomi MIX Fold 2. Ponadto firma zamierza zaprezentować nową wersję tabletu Xiaomi Pad 5 w postaci edycji Pro z ekranem 12,4 cala oraz słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro.

Składane cacuszko Xiaomi

Zwiastun Xiaomi ukazuje telefon w złotym kolorze oraz fragment jego zawiasu. Oficjalnie nie mamy dostępu do danych na temat specyfikacji urządzenia, ale w sieci już od tygodni pojawiają się odpowiednie przecieki. Dlatego spodziewamy się, że MIX Fold 2 będzie dysponował dwoma ekranami: zewnętrznym i wewnętrznym. Zewnętrzny może zyskać proporcje 21:9 i rozdzielczość 2520 x 1080 pikseli. Oba mają zaoferować częstotliwość odświeżania 120 Hz. Dodatkowo wewnętrzny panel ma opierać się na technologii Samsung Eco², która w OLED-ach prowadzi do ograniczenia zużycia energii nawet do 25%.

Xiaomi MIX Fold 2

Aparat ma opierać się na możliwościach sensora Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix oraz optycznej stabilizacji obrazu. Pomagać mu będzie 13-megapikselowa matryca połączona z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw z przybliżeniem optycznym 2x. Zwiastun zapowiada współpracę z firmą Leica.

W środku będzie działać procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Niektórzy twierdzą, że Xiaomi posłuży się też chipsetem Surge C1 do zarządzania szybkim ładowaniem.

Tablet w nowej odsłonie i słuchawki TWS

Opublikowane przez Xiaomi materiały zdradzają też dwóch innych bohaterów nadchodzącej konferencji. Pierwszym ma być tablet Xiaomi Mi Pad 5 Pro z ekranem 12,4 cala. Jako jedno z nielicznych tego typu urządzeń, będzie mógł pochwalić się aparatem 50 Mpix.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro Xiaomi Buds 4 Pro

Ostatnia premiera będzie dotyczyć słuchawek Xiaomi Buds 4 Pro. Firma potwierdziła, że możemy liczyć w nich na wsparcie dynamicznej redukcji szumów do 48 dB i dźwięk przestrzenny.

O wszystkich szczegółach dowiemy się w dniu prezentacji.