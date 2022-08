Masz w domu stary plecak? Przynieś go do CCC, a otrzymasz rabat na nowy

Jeśli gdzieś na dnie Twojej szafy leży nieużywany już od dawna plecak, to teraz masz szansę zgarnąć dzięki niemu zniżkę na nowy. Wystarczy, że przyniesiesz go do jednego z salonów CCC, a w zamian otrzymasz rabat na zakup nowego. Całą tę akcję firma realizuje w myśl gospodarki obiegu zamkniętego.

Reklama

Jak działa ta akcja?

Grupa CCC zorganizowała akcję „moCCC pomagania – akcja plecak do oddania”, która potrwa od 16 sierpnia do 11 września 2022 roku. Żeby wziąć w niej udział, należy przynieść nieużywany już plecak (w stanie, który pozwoli na jego dalsze użycie) do wybranego salonu CCC w Polsce lub za granicą. Po oddaniu starego plecaka możecie odebrać 10% rabatu na zakup nowego.

Plecaki zebrane w ramach akcji zostaną zdezynfekowane, a w razie potrzeby firma dokona również drobnych napraw. Następnie trafią one do potrzebujących rodzin. Te z pozyskanych w ramach akcji plecaków, które nie będą nadawać się już do tego, by je przekazać dalej, zostaną bezpiecznie zutylizowane.

W okresie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego zwracamy szczególną uwagę na wyzwania w skompletowaniu wyprawek szkolnych, z którymi borykają się potrzebujące rodziny i placówki opiekuńcze. Stąd narodził się pomysł włączenia naszych Klientów w akcję, która ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących dzieci. Wystarczy przynieść swój nieużywany już plecak, którym odpowiednio się zajmiemy, by wywołać uśmiech na twarzy dziecka. Poprzez projekt chcemy wspomóc potrzebujące dzieci w skompletowaniu wyprawki szkolnej, ale również chcemy zwrócić uwagę i zachęcić naszych Klientów do wspierania inicjatyw służących gospodarce obiegu zamkniętego. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy zrobić dużo dobrego dla najmłodszych oraz planety Agnieszka Kępińska-Sadowska, Dyrektor Zarządzająca Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju

To nie pierwsza taka akcja CCC

Niedawno informowaliśmy Was o podobnej akcji, w której bierze udział grupa CCC. We współpracy z InPost firma prowadzi również zbiórkę używanej odzieży oraz obuwia. W tym przypadku jednak nieużywane już przez klientów rzeczy wystarczy przesłać za pośrednictwem paczkomatów InPost zgodnie z instrukcją. W zamian za to otrzymacie 10% zniżki na zakupy w sklepie internetowym CCC.

Udział w obu akcjach, podjętych przez firmę, ma zwrócić uwagę na potrzebę dbania o środowisko oraz promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony – m.in. przez ich ponowne wykorzystywanie.

Jeśli macie więc w domu ubrania, buty lub plecaki, których już nie używacie, to pomyślcie o wzięciu udziału w tych akcjach. Dzięki temu pozbędziecie się niepotrzebnych rzeczy, pomożecie potrzebującym i środowisku, a przy okazji zgarniecie zniżkę do wykorzystania na zakup nowego obuwia lub plecaka.