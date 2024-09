Xiaomi Mix Flip zaskoczył nawet samo Xiaomi

Premiera Xiaomi Mix Flip nie odbiła się szerokim echem, przynajmniej poza Chinami, bo świat dość szybko zapomniał o debiucie tego modelu. Tymczasem okazuje się, że jego popularność zaskoczyła nawet samego producenta.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip odniósł zaskakująco spektakularny sukces

Xiaomi Mix Flip został zaprezentowany w Chinach 17 lipca 2024 roku. Było to naprawdę dużym wydarzeniem, ponieważ to pierwszy składany smartfon z klapką tego producenta – bardzo długo musieliśmy czekać, aż wprowadzi on na rynek taki sprzęt.

Znaczące opóźnienie względem stale rosnącej konkurencji pozwoliło jednak Chińczykom wystartować od razu z wysokiego C, ponieważ Mix Flip robi duże, pozytywne wrażenie. Szczególnie gdy przypomnimy sobie, jak wyglądały pierwsze „flipy”.

Xiaomi Mix Flip (źródło: Xiaomi)

Wygląda na to, że to nie tylko moja opinia, ponieważ renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że w użyciu jest już 200 tysięcy Mix Flipów i rzeczywista sprzedaż znacznie przekracza oczekiwania. Producent musi zatem kuć żelazo, póki gorące, aby żaden klient nie odszedł z pustymi rękami.

Co ciekawe, klienci nie są tak samo rozentuzjazmowani na widok Xiaomi Mix Fold 4, który również zadebiutował 17 lipca 2024 roku. Ten model ma cieszyć się znacznie mniejszą popularnością. Można to jednak łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze jest o blisko 1/3 droższy, a po drugie smartfony z klapką ogólnie mają większe „wzięcie”. Większość klientów nie potrzebuje bowiem dużego ekranu pod ręką.

Czy Xiaomi Mix Flip będzie dostępny poza Chinami?

Krótka odpowiedź: tak. Dłuższa jest nieco bardziej skomplikowana. Jeszcze w lipcu bułgarski przedstawiciel producenta ogłosił, że limitowana liczba sztuk Xiaomi Mix Flip trafi do sprzedaży w tym kraju już 15 sierpnia 2024 roku. Czy tak się stało – nic mi o tym nie wiadomo i można podejrzewać, że nie, ponieważ na bułgarskiej stronie chińskiej marki nie ma ani jednej wzmianki o tym modelu. Na jej profilu na Facebooku również, a na pewno by się znalazła, gdyby faktycznie klienci w Bułgarii mogli kupić ten sprzęt.

Kilka dni temu, dokładniej 19 września 2024 roku, Lei Jun, współzałożyciel i CEO Xiaomi, ogłosił, że Mix Flip trafi do sprzedaży na „globalnych rynkach” jeszcze we wrześniu 2024 roku, lecz wciąż nie znamy daty rozpoczęcia przyjmowania zamówień. Niewykluczone, że poznamy ją 26 września przy okazji premiery Xiaomi 14T i 14T Pro.

O ile jednak mamy pewność, że wymienione przed chwilą modele trafią do sprzedaży w Polsce, o tyle tego samego nie możemy powiedzieć o Mix Flipie. Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie. Według plotek, składak ma kosztować 1300 euro, co dziś jest równowartością około 5560 złotych.