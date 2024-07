Xiaomi Mix Flip oficjalnie. To pierwszy tego typu smartfon w ofercie firmy

Podczas dzisiejszego wydarzenia Xiaomi pokazało swój pierwszy tego typu składany smartfon. Oto Xiaomi Mix Flip, który rzuca wyzwanie między innymi Samsungowi.

Xiaomi Mix Flip oficjalnie pokazany

Na temat modelu Xiaomi Mix Flip sporo wiedzieliśmy już przed premierą. Wcześniej już bowiem pojawiły się informacje, że chiński producent pokaże składany model typu clamshell. Jak najbardziej możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z odpowiedzią na Samsunga Galaxy Z Fold 6 i innego podobne urządzenia.

W przypadku omawianego smartfona uwagę zwraca zewnętrzny ekran, który jest bardzo duży – zajmuje niemal całą powierzchnię klapki. Otacza on dwie okrągłe wyspy z dwoma aparatami i diodą doświetlającą. Trzeba przyznać, że pod względem wizualnym prezentuje się to zdecydowanie przyjemnie dla oka. Wypada dodać, że urządzenie waży 192 gramów, a po złożeniu obudowa ma 15,99 mm grubości.

Ile jednak cali ma ten spory ekran? Jego przekątna wynosi aż 4,01 cala. Co więcej, wyświetlacz może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją. Otóż dostajemy częstotliwość odświeżania 120 Hz, rozdzielczość 1,5K i szczytową jasność 3000 nitów. Ekran chroniony jest z wykorzystaniem szkła Dragon Crystal Glass. Drugi, wewnętrzny ekran to 6,86 cala oraz rozdzielczość 1,5K, jasność 1600 nitów (szczytowa 3000 nitów) i odświeżanie do 120 Hz.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 3. Do tego na pokładzie znajdziemy nawet 16 GB RAM i maksymalnie 1 TB przestrzeni na dane użytkownika. W obudowie producent umieścił też akumulator o pojemności 4780 mAh, który możemy ładować przewodowo z mocą 67 W.

Xiaomi Mix Flip oferuje zestaw dwóch aparatów – główny 50 Mpix i teleobiektyw też 50 Mpix. Oba sygnowane są logo marki Leica i mają zapewniać zdjęcia w bardzo dobrej jakości. Wewnętrzny aparat selfie to natomiast 32 Mpix.

Ile kosztuje Xiaomi Mix Flip?

Smartfon początkowo będzie dostępny w Chinach w cenie startującej od 5999 juanów (~3247 złotych) za wariant 12/256 GB. Dla bardziej wymagających klientów przygotowana została wersja 12/512 GB za 6499 juanów (~3520 złotych), a także dostępna jest opcja 16 GB RAM i 1 TB na dane za 7299 juanów (~3953 złotych)