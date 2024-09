W Google Earth zobaczysz teraz świat sprzed 80 lat

Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał świat osiem dekad temu, możecie albo poszukać starych zdjęć w internecie, albo uruchomić Google Earth, ponieważ dzięki najnowszej aktualizacji będzie można to zobaczyć.

Zdjęcia sprzed 80 lat w Google Earth

Google zaanonsowało dziś 3 znaczące aktualizacje związane ze zdjęciami na platformach Google Earth oraz Google Maps. Pierwsza z nich pozwoli zobaczyć, jak wyglądał świat nawet 80 lat temu, czyli w latach 30. XX wieku. Do tej pory nie dało się przenieść w czasie aż tak bardzo – co najwyżej do lat 80. ubiegłego wieku.

Historyczne, nawet 80-letnie zdjęcia są dostępne wyłącznie w wybranych lokalizacjach, jednak na liście znajduje się m.in. Warszawa, a także Berlin, Londyn, Paryż i San Francisco. Ponadto można skorzystać z funkcji Film poklatkowy, która pokazuje zdjęcia wykonane od 1984 roku.

Zdjęcia San Francisco w 1938 i 2022 roku (źródło: Google)

Równocześnie w usłudze Street View wdrożono jedną z największych aktualizacji w historii, w ramach której wgrane zostały nowe zdjęcia z blisko 80 krajów na całym świecie. W przypadku niektórych lokalizacji są to pierwsze fotografie danego miejsca.

Przy okazji tej aktualizacji Google chwali się swoją nową kamerą, która waży tylko 15 funtów, czyli niespełna 7 kg i którą można zamontować na dowolnym samochodzie, co pozwoli łatwiej robić zdjęcia do Street View w jeszcze większej liczbie miejsc.

Ponadto w Google Earth i Mapach Google wykorzystany został model Cloud Score+ AI, wytrenowany na milionach zdjęć. Jego zadaniem jest usuwanie chmur, cieni chmur i mgły, dzięki czemu zdjęcia satelitarne mają być ostrzejsze oraz jaśniejsze i bardziej żywe.

Billie Eilish i Mapy Google pomagają fanom podróżować w sposób zrównoważony

Google i Billie Eilish nawiązali współpracę, która ma na celu promować przyjazne dla środowiska praktyki. Powstała specjalna lista lokali w Google Maps, które serwują wegańskie potrawy (piosenkarka jest weganką).

Ponadto Billie Eilish promuje podróżowanie nisko- lub zeroemisyjnymi środkami transportu oraz wybieranie tras, w trakcie których samochód spali mniej paliwa. Na stronie piosenkarki znajdują się również wskazówki, co jej fani mogą zrobić, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.