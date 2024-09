Duolingo z ciekawymi nowościami. Rozmowy wideo i pianino

Duolingo to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków obcych. Teraz jej twórcy postanowili wprowadzić dwie zupełnie nowe funkcje w aplikacji – rozmowy wideo i mini-grę. Ponadto zapowiedziano kompaktowe pianino do nauki gry.

W aplikacji Duolingo przeprowadzisz rozmowę wideo

Przed chwilą napisałem, że omawiana aplikacja cieszy się dużą wśród osób chcących nauczyć się języków obcych. Warto jednak dodać, że w Duolingo znajdziemy też kursy matematyki i grania na klawiszach. Co więcej, wraz z wprowadzeniem planu Duolingo Max, dostaliśmy zestaw funkcji wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji.

Teraz twórcy Duolingo ponownie sięgnęli po AI, aby wprowadzić funkcję rozmów wideo. Co ciekawe, rozmowy prowadzimy z Lily, czyli jedną z głównych postaci, które towarzyszą nam podczas nauki w aplikacji. Całość przebiega podobnie do prawdziwej rozmowy, czyli łączymy się, witamy, poruszamy konkretny temat i kończymy rozmowę.

Duolingo podkreśla, że technologia stojącą za nową funkcją została zaprojektowana tak, aby symulować naturalny dialog i zapewniać spersonalizowane, interaktywne środowisko do ćwiczeń. Nowość dostosowuje się do poziomu znajomości języka i nawet osoby początkujące powinny sobie poradzić.

Rozwiązanie dostępne jest niestety tylko dla subskrybentów planu Max. Obecnie obsługiwane są trzy kursy językowe – angielski, hiszpański i francuski. Oczywiście użytkownicy w Polsce, gdy przykładowo wybiorą kurs angielskiego, będą mogli skorzystać z połączeń wideo. Wypada dodać, że funkcja już wcześniej pojawiła się u części osób, a teraz najwidoczniej jest udostępniana wszystkim subskrybentom planu Max.

Nauka języka poprzez zabawę

Zespół odpowiedzialny za rozwój Duolingo pochwalił się też nową grą Adventures, w której znajomość języka sprawdzimy w różnych scenariuszach, mających symulować rzeczywiste sytuacje. Przykładowo zadaniem gracza będzie zamówienie kawy lub przejście przez punkt, w którym sprawdzane są paszporty.

Nowość ma wkrótce trafić do aplikacji na Androida i iOS. Możliwe, że szczególnie młodsze osoby za sprawą tej gry chętniej nauczą się nowych słów i zwrotów.

Kompaktowe pianino do nauki

Kolejna nowość skierowana jest do osób, które zdecydowały się na kurs muzyczny w aplikacji. Otóż dzięki współpracy z Loog, producentem przenośnych instrumentów, udało się stworzyć kompaktowe pianino cyfrowe. Oczywiście jego przeznaczeniem jest pomoc w nauce grania na prawdziwym instrumencie.

Pianino będzie dostępne w oficjalnym sklepie Duolingo w cenie 250 dolarów. Wypada jeszcze wspomnieć, że za sprawą partnerstwa z Sony Music dostaniemy dostęp do wielu prawdziwych utworów, które będzie można zagrać podczas nauki.