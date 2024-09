Tecno Pop 9 5G to nietypowy smartfon. Ma „duszę”

Smartfony w większości są (bardzo) podobne do siebie. Z jednej strony Tecno Pop 9 5G to również nie oryginał, lecz jedna rzecz sprawia, że zdecydowanie wyróżnia się pośród innych urządzeń na rynku.

Smartfon Tecno Pop 9 5G – specyfikacja. Co go wyróżnia?

Na pierwszy rzut oka to kolejny ajfonopodobny smartfon, ale w jego przypadku producent postanowił dać mu… duszę. W materiałach promocyjnych dwa koła na panelu tylnym kreowane są bowiem na oczy (ponadto przewijają się one w innych miejscach). Mało tego – w zestawie Chińczycy dorzucają dwa etui w żarówiastych kolorach i w żółtej obudowie wspomniane koła stają się oczami narysowanej na niej postaci.

Tecno Pop 9 5G (źródło: Amazon)

Ta strategia skutecznie odciąga uwagę od skojarzeń z iPhone’ami, którym mimo wszystko trudno się oprzeć, choć prywatnie widzę też podobieństwo do Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Widać również wyraźnie, że model ten kierowany jest szczególnie do młodszych klientów i ewentualnie starszych, którzy czują się młodo lub/i lubią bądź nie boją wyróżnić się z tłumu.

Nie tylko aspekt wizualny może jednak być atrakcyjny dla klientów, ale też specyfikacja techniczna, która jest naprawdę porządna. Smartfon Tecno Pop 9 5G ma bowiem dość sporo mocnych stron, na czele z 48 Mpix aparatem z sensorem IMX582 na tyle, procesorem MediaTek Dimensity 6300 z modemem 5G i wyświetlaczem z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Do tego urządzenie oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C), głośniki stereo z Dolby Atmos, emiter podczerwieni, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Do tego jest jeszcze 4 GB RAM i od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji).

Tecno Pop 9 5G (źródło: Amazon)

Tecno Pop 9 5G – cena, dostępność

Smartfon zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie kosztował od 9499 rupii (równowartość około 435 złotych) do 9999 rupii (~455 złotych), odpowiednio za konfigurację 4/64 GB i 4/128 GB. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności w innych krajach, ale na pewno miałby duże szanse na międzynarodowy sukces.