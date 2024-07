Xiaomi Mix Flip miał być tańszy niż Samsung Galaxy Z Flip 6. Nie będzie

Dobra wiadomość jest taka, że smartfon Xiaomi Mix Flip rzeczywiście trafi do sprzedaży w Europie. Zła natomiast taka, że jego cena jednak nie będzie niższa niż cena Samsunga Galaxy Z Flip 6.

Smartfon Xiaomi Mix Flip nie będzie tańszy niż Samsung Galaxy Z Flip 6

Chińczycy dali nam przyzwolenie na to, abyśmy oczekiwali, że ich nowy smartfon będzie tańszy niż bezpośrednia konkurencja. Nie zawsze tak jednak jest, szczególnie w segmencie flagowym. Mimo to liczyliśmy, że smartfon Xiaomi Mix Flip pokona Samsunga Galaxy Z Flip 6 nie tylko swoją konstrukcją, ale też ceną.

I mieliśmy ku temu powody, ponieważ ostatnio dowiedzieliśmy się, że cena Xiaomi Mix Flip ma być o około 100 dolarów niższa niż cena Samsunga Galaxy Z Flip 6. W związku z tym spodziewaliśmy się ceny w przedziale 4600-4700 złotych. Niestety, najnowsze informacje zweryfikowały nasze oczekiwania.

Pierwszy smartfon Xiaomi z klapką został oficjalnie zapowiedziany w Bułgarii, gdzie ma być dostępny w ograniczonej liczbie egzemplarzy od 15 sierpnia 2024 roku. Jego sugerowana cena w tym państwie została ustalona na 2600 BGN, co jest równowartością około 5700 złotych. W Bułgarii Samsung Galaxy Z Flip 6 kosztuje od 2349 do 2579 BGN (odpowiednio za wersję 256 i 512 GB), czyli mniej. W Polsce zaś od 5199 do 5749 złotych.

Czy smartfon Xiaomi Mix Flip będzie dostępny w Polsce?

Bułgarski przedstawiciel marki, Nikolay Nankov, zdradził też, że Bułgaria będzie jednym z 5 rynków w Centralnej i Wschodniej Europie, do których trafi smartfon Xiaomi Mix Flip. To bardzo ekskluzywne grono. Zostają jeszcze tylko cztery „wolne miejsca” i wciąż nie wiemy, czy jedno z nich zajmie Polska.

Na profilu Xiaomi Polska na Facebooku nie ma żadnej wzmianki o Mix Flipie, co może być znamienne, tzn. oznaczać, że model ten nie trafi do Polski. Jak to jednak mówią – nadzieja umiera ostatnia, choć patrząc na cenę, relatywnie niewiele osób mogłoby się nim zainteresować. Gdyby był tańszy od Samsunga, zdecydowanie miałby większe szanse na sukces, gdyż w przypadku składaków cena ma ogromne znaczenie.

