Elon Musk zapowiada zmianę na X, która nie wszystkim się spodoba

Platforma X, dawniej znana jako Twitter, po przejściu w ręce Elona Muska stała się znacznie ciekawsza, aczkolwiek głównie dla tych, którzy nie lubią nudy. Ekscentryczny miliarder właśnie zapowiedział kolejną zmianę, która może nie spodobać się wielu użytkownikom.

Co nowego wymyślił Elon Musk?

Owszem, X jest teraz ciekawszy, bowiem wokół platformy dzieje się więcej, ale podejrzewam, że nie brakuje osób, które zmianę władzy oceniają negatywnie. Przyznam jednak, że nie należę do tej grupy. Po prostu nie jestem przywiązany do mojego profilu na X, podobnie zresztą, jak do kont na innych serwisach społecznościowych, więc pozostaje mi tylko z zaciekawieniem przyglądać się kolejnym pomysłom Muska, zarówno tym dobrym, jak i tym złym.

Tym razem właściciel Tesli, w odpowiedzi udzielonej na post umieszczony na X, poinformował, że działanie funkcji blokowania innych kont zostanie zmienione. Otóż osoba, którą zablokujemy, będzie mogła przeglądać nasze publiczne posty. Nadal jednak nie zyska ona możliwości wchodzenia z nimi w interakcję.

Obecnie, gdy jesteśmy przez kogoś zablokowani, to po wejściu na profil tej osoby zobaczymy tylko zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle oraz oczywiście nazwę użytkownika. Natomiast zamiast postów możemy przeczytać wyłącznie sporych rozmiarów komunikat „Zablokowano Cię”. Wkrótce jednak, jak już napisałem, to się zmieni.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak najbardziej taka zmiana może zostać negatywnie odebrana przez wielu użytkowników. W końcu niekoniecznie chcemy, aby zablokowana osoba mogła czytać nasze posty. Z drugiej strony, najważniejsze ograniczenia nie będą zdjęte, więc drugi użytkownik nie wejdzie z nami w jakąkolwiek interakcję.

Nie wiemy, kiedy ogłoszona zmiana zostanie wprowadzona u wszystkich osób. Możliwe, że nie trzeba będzie długo czekać. Wypada dodać, że Elon Musk już wcześniej rozważał usunięcie funkcji blokowania. Ponad rok temu zaproponował nawet, że możliwe będzie wyłącznie zablokowanie wiadomości bezpośrednich. Takie rozwiązanie mogłoby jednak negatywnie wpłynąć na ogólną jakość platformy X.

Oficjalne konto OpenAI padło ofiarą ataku

W poniedziałek, 23 września, konto @OpenAINewsroom na X, należące do OpenAI, zostało przejęte w celu reklamowania oszustwa związanego z kryptowalutami. Pojawił się wówczas post o treści „Z przyjemnością ogłaszamy $OPEANAI: token wypełniający lukę pomiędzy AI i technologią blockchain”.

(źródło: The Verge)

Dodatkowo wspomniano, że wszyscy użytkownicy OpenAI mogą ubiegać się o ten token, który podobno miał zapewniać dostęp do przyszłych programów beta. Omawiany post zawierał również link do spreparowanej wersji strony internetowej OpenAI, ale pod adresem innym niż openai.com. Na fałszywej stronie znajdowała się sekcja, która odnosiła się do tokena, a odwiedzający byli proszeni o dodanie portfela kryptowalutowego.

Obecnie wspomniany post jest już usunięty i najwidoczniej próba oszustwa została zablokowana, ale konto @OpenAINewsroom nie opublikowało żadnego wyjaśnia tej sytuacji. Ostatni post pochodzi bowiem z 19 września i dotyczy nowości dla użytkowników ChatGPT Enterprise i ChatGPT Edu.