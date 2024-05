Xiaomi Mix Flip będzie najszybciej ładującym się smartfonem w tej kategorii?

Xiaomi Mix Flip zdaje się być coraz bliżej premiery na globalnym rynku, co potwierdzają kolejne wiadomości, które wypływają do sieci i są związane właśnie z tym smartfonem. Tym razem świat obiegła informacja o tym, z jaką mocą będzie się ładować to urządzenie i, jeżeli informacje się potwierdzą, to będzie to prawdziwa deklasacja konkurencji!

Xiaomi Mix Flip coraz bliżej

Już we wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy o tym, że Xiaomi pracuje nad swoim nowym modelem Xiaomi Mix Flip, który ma być bezpośrednią konkurencją dla Samsunga Galaxy Z Flip. Wtedy w chińskiej bazie IMEI dostrzeżono model Xiaomi Mix Flip, co niejako potwierdziło trwające prace nad tym urządzeniem. Z kolei w lutym tego roku otrzymaliśmy kolejne informacje o nadchodzącym sprzęcie.

Grzesiek opisał prawdopodobny wygląd Xiaomi Mix Flip, który nieco ma przypominać konkurencyjny model marki Huawei. Informatorzy pisali wtedy również o tym, że smartfon Xiaomi ma działać w oparciu o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, być bardzo smukłym i mieć niewidoczne na ekranie zagięcie. Teraz dotarły do nas kolejne informacje, a wszystko za sprawą phonearena, która dotarła do tego, jaką moc ładowania będzie obsługiwać urządzenie Xiaomi!

Z jaką mocą ładować będzie się Xiaomi Mix Flip?

No więc z jaką mocą ładować się będzie Xiaomi Mix Flip? Cóż, jeżeli informacje się potwierdzą, będziemy mogli mówić o prawdziwej deklasacji konkurencji! Smartfon Xiaomi ma obsługiwać ładowanie 67 W, a to wynik, który bije na głowę m.in. vivo X Flip i Oppo Find N3 Flip (oba po 44 W) czy też Samsunga Galaxy Z Flip 5 (25 W).

Podczas testów Samsunga Galaxy Z Flip 5 wyszło, że smartfon ładuje się do pełna w ponad 80 minut! W dobie szybkiego ładowania jest todość przeciętny wynik. Nie wiemy, co prawda, jak wielką pojemność będzie miał akumulator w urządzeniu Xiaomi, ale możemy przypuszczać, że przy obsłudze ładowarką z mocą 67 W uda się go naładować do pełna w miej niż godzinę.