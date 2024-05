Ta zmiana w nadchodzącym flagowcu Samsunga Wam się spodoba

Chociaż od premiery najwyższej klasy smartfonów południowokoreańskiego producenta dzieli nas jeszcze wiele miesięcy (tej spodziewamy się na początku 2025 roku), to jednak w sieci zaczynają pojawiać się informacje dotyczące serii Galaxy S25. Tym razem chodzi o wersję z dopiskiem „Ultra”. Samsung planuje coś, czego nie robił od 2021 roku.

Co już wiemy o Galaxy S25?

Już na samym początku warto dodać, że cała seria Galaxy S25 stanowi dla nas ogromną tajemnicę. W sieci nie pojawiło się jeszcze zbyt wiele doniesień na temat planów producenta. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ prawdopodobnie cały czas trwają prace nad ostateczną specyfikacją nadchodzących flagowców. Na początku marca 2024 informowaliśmy Was o spodziewanej przekątnej wyświetlacza w podstawowym modelu, która ma wynieść 6,36 cala.

Jeśli chodzi o samego Galaxy S25 Ultra, z nieoficjalnych informacji wynika, że – podobnie, jak cała seria Galaxy S – w 2025 roku zostanie on wyposażony w autorski procesor marki, czyli układ Exynos. Nie wiadomo oczywiście ile w tym prawdy, ale trzeba przyznać, że byłby to bardzo odważny krok ze strony producenta (a może nawet szaleńczy).

Ponadto doniesienia sugerują, że smartfon zostanie wyposażony w 5000 mAh akumulator, który będzie wspierać ładowanie o mocy 45 W. Teraz dowiedzieliśmy się o tym urządzeniu nieco więcej.

Samsung nie zrobił tego od 2021 roku

We wpisie w serwisie X Sawyer Galox podzielił się nieoficjalnymi doniesieniami na temat Samsunga Galaxy S25 Ultra. Według nich smartfon ma występować nie tylko w różnych konfiguracjach pamięci wewnętrznej, ale także operacyjnej. Nadchodzący ultraflagowiec może pojawić się na rynku w wariantach (RAM + pamięć wewnętrzna): 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB. Dla przypomnienia dodam, że Galaxy S24 Ultra występuje tylko z 12 GB RAM.

Ostatni raz 16 GB RAM producent zastosował w modelu Galaxy S21 Ultra, który swoją premierę miał w 2021 roku. Wcześniej taką samą ilością RAM mógł pochwalić się tylko jeden przedstawiciel serii Galaxy S, mianowicie Galaxy S20 Ultra. Bardzo możliwe, że Samsung przygotowuje jeszcze bardziej zaawansowane funkcje oparte o AI, które będą wymagać większych zasobów, w tym pamięci operacyjnej.

Oprócz tego informator we wpisie stwierdził, że przekątna ekranu w tym modelu wyniesie 6,9 cala, czyli nieco więcej niż w tegorocznym Galaxy S24, który został wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz. Sawyer Galox podkreśla, że przekazane przez niego informacje są zgodne z najnowszym prototypem nadchodzącego flagowca. Nie jest jednak pewne, czy w pojawią się one w finalnej wersji smartfona. Zwłaszcza patrząc na to, jakie prototypy Galaxy Z Fold 5 swego czasu widziała Kasia. Tak, był tam również model ze slotem na S Pen ;)

Pozostało nam więc jedynie uzbroić się w cierpliwość.