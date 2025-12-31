Xiaomi Mi Mix powróci i zawstydzi Apple

Seria Mi Mix zawsze była dla Xiaomi poligonem doświadczalnym, gdzie firma testowała pomysły zanim trafiły do głównego nurtu. Po długiej ciszy wraca temat następcy Mi Mix 4. Z przecieków wynika, że Xiaomi może szykować Mi Mix 5 i celować w rozwiązanie, którego Apple jeszcze nie oferuje w iPhone’ach.

Jaki ma być Xiaomi Mi Mix 5?

Pod koniec września 2025 roku Xiaomi pokazało trzy flagowce z linii Xiaomi 17, a w grudniu 2025 roku serię rozszerzono o Xiaomi 17 Ultra. Teraz przyszła pora na model z całkiem innej serii.

Użytkownik Digital Chat Station z Weibo, który w grudniu 2025 roku napisał o planowanym dodatkowym modelu z rodziny Xiaomi 17, tym razem przywołał inny projekt. Według niego pewien producent pracuje nad smartfonem z poczwórnie zakrzywionym ekranem. Część obserwatorów łączy te sugestie z powrotem serii Mi Mix i modelem Mi Mix 5.

Z kolei inny przeciek sugeruje, że wariant określany jako Explorer Edition i utożsamiany z Mi Mix 5 mógłby zostać wyposażony w kamerę pod ekranem połączoną z rozpoznawaniem twarzy 3D. Oznaczałoby to brak otworu na aparat, podobnie jak w Mi Mix 4.

Co więcej, takie rozwiązanie mogłoby oferować biometrię z mapowaniem głębi, bliższą podejściu Face ID. Takie rozwiązanie pozwala rozpoznawać twarz użytkownika nawet w trudnych warunkach oświetleniowych i jest technologią znacznie trudniejszą do oszukania niż proste skanowanie 2D. Warto zaznaczyć, że Apple nie oferuje jeszcze przedniego aparatu ukrytego pod ekranem.

Jeżeli Mi Mix 5 faktycznie zostałby wyposażony w aparat ukryty pod ekranem z rozpoznawaniem twarzy 3D, mógłby być pierwszym masowo produkowanym smartfonem z takim rozwiązaniem.

Kiedy mogłaby się odbyć premiera Xiaomi Mi Mix 5?

Seria Mi Mix od początku była dla Xiaomi eksperymentalnym poligonem, na którym firma testowała odważne rozwiązania. To właśnie w serii Mi Mix pojawiały się pomysły mające przede wszystkim robić wrażenie i wyznaczać kierunek – od nietypowych konstrukcji i materiałów obudowy po maksymalne odchudzanie ramek i coraz ciekawsze podejście do aparatu.

Od premiery Mi Mix 4, która odbyła się w sierpniu 2021 roku, minęło już sporo czasu. Był to pierwszy Xiaomi z przednim aparatem o rozdzielczości 20 Mpix ukrytym pod ekranem, 6,67-calowym zakrzywionym panelem AMOLED 120 Hz oraz układem SoC Snapdragon 888+. Do tego dochodziło ładowanie przewodowe 120 W, a wszystko zamknięto w ceramicznej konstrukcji.

Potencjalna premiera Mi Mix 5 jest na razie sferą prognoz. Niektórzy sugerują okolice września i wskazują na możliwość prezentacji przy okazji corocznego wystąpienia prezesa Xiaomi Lei Juna. Najnowszy model z serii miałby zostać zaprezentowany jeszcze przed premierą iPhone’a 18.