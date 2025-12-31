Xiaomi Mi Mix 3 (źródło: Xiaomi)
Xiaomi

Xiaomi Mi Mix powróci i zawstydzi Apple

Filip Mikołajewski·
Strona główna
Producenci
Xiaomi
Xiaomi Mi Mix powróci i zawstydzi Apple

Seria Mi Mix zawsze była dla Xiaomi poligonem doświadczalnym, gdzie firma testowała pomysły zanim trafiły do głównego nurtu. Po długiej ciszy wraca temat następcy Mi Mix 4. Z przecieków wynika, że Xiaomi może szykować Mi Mix 5 i celować w rozwiązanie, którego Apple jeszcze nie oferuje w iPhone’ach.

Jaki ma być Xiaomi Mi Mix 5?

Pod koniec września 2025 roku Xiaomi pokazało trzy flagowce z linii Xiaomi 17, a w grudniu 2025 roku serię rozszerzono o Xiaomi 17 Ultra. Teraz przyszła pora na model z całkiem innej serii.

Użytkownik Digital Chat Station z Weibo, który w grudniu 2025 roku napisał o planowanym dodatkowym modelu z rodziny Xiaomi 17, tym razem przywołał inny projekt. Według niego pewien producent pracuje nad smartfonem z poczwórnie zakrzywionym ekranem. Część obserwatorów łączy te sugestie z powrotem serii Mi Mix i modelem Mi Mix 5.

Z kolei inny przeciek sugeruje, że wariant określany jako Explorer Edition i utożsamiany z Mi Mix 5 mógłby zostać wyposażony w kamerę pod ekranem połączoną z rozpoznawaniem twarzy 3D. Oznaczałoby to brak otworu na aparat, podobnie jak w Mi Mix 4.

Co więcej, takie rozwiązanie mogłoby oferować biometrię z mapowaniem głębi, bliższą podejściu Face ID. Takie rozwiązanie pozwala rozpoznawać twarz użytkownika nawet w trudnych warunkach oświetleniowych i jest technologią znacznie trudniejszą do oszukania niż proste skanowanie 2D. Warto zaznaczyć, że Apple nie oferuje jeszcze przedniego aparatu ukrytego pod ekranem.

Jeżeli Mi Mix 5 faktycznie zostałby wyposażony w aparat ukryty pod ekranem z rozpoznawaniem twarzy 3D, mógłby być pierwszym masowo produkowanym smartfonem z takim rozwiązaniem.

Zobacz również

Kiedy mogłaby się odbyć premiera Xiaomi Mi Mix 5?

Seria Mi Mix od początku była dla Xiaomi eksperymentalnym poligonem, na którym firma testowała odważne rozwiązania. To właśnie w serii Mi Mix pojawiały się pomysły mające przede wszystkim robić wrażenie i wyznaczać kierunek – od nietypowych konstrukcji i materiałów obudowy po maksymalne odchudzanie ramek i coraz ciekawsze podejście do aparatu.

Od premiery Mi Mix 4, która odbyła się w sierpniu 2021 roku, minęło już sporo czasu. Był to pierwszy Xiaomi z przednim aparatem o rozdzielczości 20 Mpix ukrytym pod ekranem, 6,67-calowym zakrzywionym panelem AMOLED 120 Hz oraz układem SoC Snapdragon 888+. Do tego dochodziło ładowanie przewodowe 120 W, a wszystko zamknięto w ceramicznej konstrukcji. 

Potencjalna premiera Mi Mix 5 jest na razie sferą prognoz. Niektórzy sugerują okolice września i wskazują na możliwość prezentacji przy okazji corocznego wystąpienia prezesa Xiaomi Lei Juna. Najnowszy model z serii miałby zostać zaprezentowany jeszcze przed premierą iPhone’a 18.

Obserwuj nas