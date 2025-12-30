Zagadkowy smartfon Xiaomi powoli wychodzi z cienia. Na pokładzie potężny procesor

Nowy smartfon ma należeć do serii Xiaomi 17. Zostanie wyposażony w spory ekran i mocny procesor, a do tego można spodziewać się dobrych aparatów.

Seria Xiaomi 17 jest całkiem rozbudowana

Pod koniec września poznaliśmy trzy nowe smartfony: Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Podstawowy model zapowiada się na naprawdę dobry sprzęt dla tych, którzy poszukują wysokiej wydajności i dobrych aparatów, aczkolwiek niekoniecznie muszą mieć wszystkie rozwiązania z najwyższej półki.

Z kolei Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max to już bardziej nietuzinkowe konstrukcje. Owszem, wizualnie przypominają najnowsze iPhone’y Pro, ale zdecydowanie nie można mówić o skopiowaniu pomysłów Apple. Uwagę zwraca przede wszystkim dodatkowy, umieszczony z tyłu ekran, który znalazł się na wyspie z aparatami. Do tego dochodzi topowa specyfikacja.

Kilka dni temu odbyła się premiera Xiaomi 17 Ultra. Mamy do czynienia ze sprzętem skierowanym do tych najbardziej wymagających użytkowników, którzy – oprócz wysokiej wydajności – oczekują też jednych z najlepszych zdjęć w branży. Co ciekawe, omawiany smartfon dostępny jest także w specjalnym wydaniu Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, które cechuje się m.in. nieco innym wykończeniem.

To jednak nie koniec planów chińskiego producenta. W drodze jest kolejny przedstawiciel serii Xiaomi 17. Prawdopodobnie nie będzie wyraźnie różnił się od zaprezentowanych już „Siedemnastek”, co można odebrać za dobrą i złą wiadomość. Dotychczasowe modele wypadają zacnie, ale z drugiej strony nowy smartfon może nie przynieść nic odczuwalnie świeżego.

Xiaomi 17 Pro Max (fot. Xiaomi)

Następny smartfon z serii Xiaomi 17

Digital Chat Station, dobrze znany informator, tym razem skupił się na kolejnym smartfonie Xiaomi. Jak przed chwilą wspomniałem, urządzenie ma być przedstawicielem serii Xiaomi 17. Obecnie jest w fazie testowej.

Smartfon zostanie wyposażony w płaski ekran o przekątnej 6,8-6,9 cala, który będzie otoczony smukłymi ramkami. Jego sercem ma być procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i można założyć, że do tego dojdzie zadowalająca ilość RAM-u i przestrzeni na dane użytkownika. Na pokładzie znajdzie się też miejsce dla peryskopowego teleobiektywu i najpewniej cały zestaw aparatów będzie z górnej półki.

Pojawiają się spekulacje, że możemy otrzymać ulepszoną wersję modelu Xiaomi 17 Pro Max, aczkolwiek nie jest to jeszcze pewne. Smartfon ma zadebiutować w pierwszej połowie 2026 roku.