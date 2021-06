Seria Mi MIX jest tą, w której Xiaomi może sobie pozwolić na dosłownie wszystko, nawet na tak nierealne projekty jak Mi MIX Alpha, który nigdy nie trafił do sprzedaży (taka ciekawostka: miał być dwa razy droższy niż składany Mi MIX Fold). Xiaomi Mi MIX 4 nie będzie aż tak futurystyczny, ale wcale nie oznacza to, że producent pójdzie w jego przypadku „na łatwiznę”.

Xiaomi Mi MIX 4 będzie pierwszym smartfonem z MIUI 13. Które dostaną aktualizację?

Każda kolejna wersja MIUI wzbudza ogromne zainteresowanie. MIUI 12 zostało zaprezentowane w Chinach 27 kwietnia 2020 roku, czyli już ponad rok temu. W międzyczasie, a dokładniej 28 grudnia, Xiaomi zaanonsowało większą aktualizację MIUI 12.5, więc użytkownicy nie mogą narzekać na brak nowości w używanym przez siebie interfejsie.

Nie zmienia to jednak faktu, że wiele klientów czeka na kolejne wydanie MIUI z numerem „13”. Wciąż nie wiemy, kiedy producent je oficjalnie zaprezentuje, lecz pojawiły się informacje, że pierwszym smartfonem z fabrycznie wgranym MIUI 13 będzie nadchodzący Xiaomi Mi MIX 4. Jednocześnie mówi się, że aktualizacji do tej wersji interfejsu mogą spodziewać się posiadacze smartfonów, które zadebiutowały na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat.

Xiaomi Mi MIX 3 (fot. Miłosz Lis)

To jednak nie koniec wieści na temat Xiaomi Mi MIX 4. Według najnowszych doniesień, w modelu tym aparat do selfie i rozmów wideo zostanie umieszczony pod taflą wyświetlacza, podobnie jak w kolejnym składanym smartfonie Xiaomi. W związku z tym, że technologia ta wciąż jest na początkowym etapie swojego rozwoju, producent ograniczy rozdzielczość ekranu do Full HD+, ponieważ mniejsze zagęszczenie pikseli pomaga uzyskać większą przepuszczalność. A to konieczne, aby rozwiązanie to zapewniało satysfakcjonujące efekty.

Niektórzy mogą być zawiedzeni z powodu nieflagowej rozdzielczości wyświetlacza, ale za to inżynierowie Xiaomi stawali na rzęsach, żeby zminimalizować ramki dookoła ekranu i zmaksymalizować screen-to-body ratio. Brzmi to bardzo obiecująco – nie możemy się doczekać, by zobaczyć gotowy produkt.

Niestety, nieoficjalne doniesienia mówią również o tym, że Xiaomi Mi MIX 4 będzie droższy od Xiaomi Mi 11 Ultra, którego cenę w Europie ustalono na 1199 euro, a w Polsce na 5699 złotych. W Chinach zaczynały się zaś na start od 5999 juanów – to znacznie mniej niż 9999 juanów za Mi MIX Fold. Tak czy owak, to nie będzie tania rzecz.