Xiaomi wybrało świetny moment. Nowe hulajnogi dostępne w Polsce

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy przymierzają się do kupna hulajnogi. Xiaomi wprowadza właśnie na polski rynek kilka nowych modeli z serii Xiaomi Electric Scooter 5.

Co oferują nowe hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5?

W związku z tym, że robi się coraz cieplej i powoli startuje sezon na różnego typu jednoślady, trzeba przyznać, że Xiaomi wybrało świetny moment na wprowadzenie nowych modeli hulajnóg. Jak podkreśla sam producent, omawiana seria została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy poszukują wydajności, komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Zanim przejdziemy dalej, należy zaznaczyć, że debiut modeli Xiaomi Electric Scooter 5 jest już za nami. Na początku roku hulajnogi wjechały bowiem na globalny rynek, a teraz wprowadzane są do sprzedaży w Polsce, przy czym polska premiera Xiaomi Electric Scooter 5 Max odbyła się nieco wcześniej (być może w ograniczonej liczbie sztuk, a teraz startuje ta właściwa sprzedaż).

Chińczycy wśród zalet wymieniają podwójne zawieszenie, które ma dobrze radzić sobie z „wygładzaniem” nierówności na drodze. Z kolei kontrola trakcji TCS powinna okazać się pomocna podczas mocniejszego hamowania. Do tego dochodzi zaawansowany system zarządzania baterią (BMS), zgodność funkcji bezpieczeństwa z regulacjami EN 17128, wyświetlacz LED czy łączność z aplikacją Xiaomi Home. Fajne są też kierunkowskazy na krańcach kierownicy.

Xiaomi Electric Scooter 5 Xiaomi Electric Scooter 5 Max Xiaomi Electric Scooter 5 Pro Xiaomi Electric Scooter Elite (fot. Xioami)

Xiaomi Electric Scooter Elite Xiaomi Electric Scooter 5 Xiaomi Electric Scooter 5 Pro Xiaomi Electric Scooter 5 Max Prędkość maksymalna 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h Moc silnika 400 W (700 W maksymalna) 350 W (700 W maksymalna) 400 W (1000 W maksymalna) 400 W (1000 W maksymalna) Koło 10-calowa opona bezdętkowa 10-calowa opona bezdętkowa 10-calowa opona bezdętkowa 10-calowa opona bezdętkowa Akumulator 360 Wh 477 Wh 477 Wh 477 Wh Zasięg: 45 km 60 km 60 km 60 km Hamulce Przedni hamulec bębnowy + tylny E-ABS Przedni hamulec bębnowy + tylny E-ABS Przedni hamulec bębnowy + tylny E-ABS Przedni hamulec bębnowy + tylny E-ABS Stopień ochrony IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Obciążenie maksymalne 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg Wymiary (po rozłożeniu, po złożeniu) 1270 x 1175 mm, 545 x 1175 x 535 mm 1275 x 1142 mm, 566 x 1142 x 566 mm 1271 x 1192 mm, 584 x 1192 x 565 mm 1272 x 1194 mm, 583 x 1194 x 565 mm Waga 20 kg 20,1 kg 22,4 kg 22,3 kg

Nowe hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 – cena i dostępność

Urządzenia wchodzą już do sprzedaży. Ich oficjalna cena została ustalona na:

Xiaomi Electric Scooter Elite – 1999 złotych,

Xiaomi Electric Scooter 5 – 2199 złotych,

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro – 2699 złotych,

Xiaomi Electric Scooter 5 Max – 3199 złotych.

Producent przygotował promocję na start, gdy zdecydujemy się dokonać zakupu na stronie mi.com – za złotówkę możemy dokupić dodatkowy gadzet. W przypadku Scooter Elite możemy dodać do koszyka głośnik Xiaomi Bluetooth Speaker Mini. Do hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 dołączany jest głośnik Xiaomi Sound Outdoor 30W Black. Model Scooter 5 Pro sprzedawany jest z opcjonalnym głośnikiem Xiaomi Bluetooth Speaker, z kolei do hulajnogi „Max” możemy dobrać opaskę Xiaomi Smart Band 9.

Jeśli jednak niekoniecznie interesują Was wymienione wyżej dodatki za złotówkę, polecam sprawdzić ceny w innych sklepach. Przykładowo Xiaomi Electric Scooter 5 Max można dostać za około 2750 złotych.