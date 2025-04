Dreame Z30 AquaCycle to świetny przykład tego, jak długą drogę przeszły odkurzacze

Artykuł sponsorowany

Kto pamięta czasy, kiedy odkurzacz trzeba było niemal wyciągać z piwnicy lub szafy, żeby posprzątać mieszkanie, ten doceni postęp technologii. Dziś urządzenia tego typu są nie tylko mniejsze, ale też zdecydowanie bardziej wszechstronne. Dreame Z30 AquaCycle idealnie pokazuje, że nowoczesne odkurzanie to nie tylko lżejszy, ale też zdecydowanie bardziej wielozadaniowy sprzęt.

Od topornego kolosa do sprytnej pionowej konstrukcji

Gdy byłem dzieckiem, odkurzacz był jednym z tych urządzeń, które trudno było przegapić i to nie tylko przez hałas, ale przede wszystkim przez rozmiar. Wielki plastikowy korpus, gruby wąż, który zawsze się zwijał nie tak, jak powinien, i kabel, który był zawsze trochę za krótki, by odkurzanie obeszło się bez zmiany gniazda z zasilaniem. Do tego dochodziło jeszcze kłopotliwe przechowywanie. Trzeba było znaleźć na niego osobne miejsce w szafie albo wciskać go między inne graty (w moim rodzinnym domu chował się np. za wielkim kwiatkiem). Dziś te czasy wydają się odległe. I to bardzo!

Marka Dreame pokazuje, że można inaczej, a najnowszy model w jej ofercie, Dreame Z30 AquaCycle, to zupełnie inny świat. Nie dość, że wygląda nowocześnie, to jeszcze robi wrażenie tym, co potrafi. Ten odkurzacz pionowy łączy w sobie klasyczne sprzątanie z myciem podłóg, a do tego robi to w naprawdę inteligentny sposób. W systemie AquaCycle czysta woda jest podawana bezpośrednio na szczotkę, a zabrudzenia trafiają do oddzielnego zbiornika. Dzięki temu podłogi są dokładnie czyszczone, a nie jedynie przetarte wilgotną szmatką lub mopem.

Co więcej, Z30 AquaCycle potrafi „położyć się” niemal płasko na podłodze, dzięki czemu bez problemu dotrze pod kanapę, łóżko czy komodę. To coś, co doceni każdy, kto nie chce przestawiać mebli tylko po to, żeby pozbyć się spod nich kurzu.

Sprzęt oferuje też specjalne tryby pracy nie tylko do standardowego odkurzania, ale też do mopowania czy zbierania rozlanych płynów, a jeśli w domu są zwierzęta, można wykorzystać końcówkę, która pozwala wyczesać pupila i od razu zebrać jego sierść nie powodując u niego ataków paniki związanych z wielkim hałasem.

Dreame Z30 AquaCycle dba też o jakość powietrza. Producent zainstalował na pokładzie filtr HEPA H14, który wychwytuje do 99,99% alergenów, pyłów i bakterii. Świetnie sprawdzi się więc w domach alergików, rodzin z dziećmi czy tam, gdzie czystość to priorytet.

Dreame Z30 AquaCycle, czyli kompletny sprzęt sprzątający

Dreame wygląda elegancko i nowocześnie, a jego wnętrze skrywa naprawdę imponujące parametry. Silnik bezszczotkowy TurboMotor osiąga aż 150000 obrotów na minutę i zapewnia moc ssania 310 AW oraz siłę ssącą na poziomie 30000 Pa. W praktyce oznacza to, że urządzenie poradzi sobie nawet z trudniejszymi zabrudzeniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o piasek z butów, rozsypane płatki czy włosy lub sierść zalegającą na dywanie.

Przy okazji omawiania odkurzacza pionowego warto podkreślić także czas pracy. Dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 3200 mAh, Dreame Z30 AquaCycle może działać nawet 90 minut na jednym ładowaniu, co spokojnie wystarczy na gruntowne posprzątanie całego mieszkania (jak wynika z danych producenta – nawet takiego o powierzchni 300 m2). Sprzęt ma również duży zbiornik na kurz o pojemności 600 ml i 400 ml na wodę, a to znaczy, że rzadziej będziemy robić przerwy podczas sprzątania.

Co ciekawe, system mopowania został zaprojektowany tak, by nie tylko mył, ale również zbierał wodę i brud w tym samym czasie. To dodatkowy plus, ponieważ po takim procesie mamy do czynienia z czystą, ale też suchą podłogą. Wszystko to jest monitorowane przez inteligentny wyświetlacz LED, który pokazuje informacje o stanie urządzenia, poziomie baterii i przypomina o jego konserwacji.

W zestawie użytkownik otrzymuje także stację ładującą i przechowującą akcesoria, co pozwala utrzymać porządek wokół samego odkurzacza. W zależności od potrzeb można zamontować do niego szczelinówki, końcówkę do tapicerek czy szczotkę dla zwierząt, a to wszystko przechowywać w jednym miejscu.

Jest promocja na start. Możesz sporo zaoszczędzić

Na sam koniec warto pochylić się nad tym, co również jest ważnym kryterium przy wyborze sprzętu AGD, czyli nad ceną. Producent przygotował specjalną promocję, dzięki której do końca kwietnia Dreame Z30 AquaCycle dostępny jest w cenie 2599 złotych (zamiast 2899 złotych).

Dodatkowo w zestawie można otrzymać suszarkę Dreame Glory Pro za symboliczną złotówkę (jej wartość to 429 złotych) oraz bon na 100 złotych do wykorzystania na kolejne zakupy. To jedna z tych okazji, które mogą skutecznie przekonać do „przesiadki” na coś nowocześniejszego.

