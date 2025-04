Netia zrobiła to pierwsza. Świetna wiadomość dla klientów

Netia – jako pierwszy operator w Polsce – przygotowała ofertę dla klientów, dzięki której będą mogli korzystać z super szybkiej prędkości internetu światłowodowego w wielu pomieszczeniach.

Netia zapewni super szybki internet światłowodowy w całym domu

Najczęściej operatorzy zapewniają klientom tylko jeden router, przez co w pomieszczeniach, które są najdalej od niego, prędkość internetu nierzadko jest zauważalnie niższa niż w miejscach bliżej urządzenia. Netia jako pierwszy operator w Polsce zaoferowała rozwiązanie Huawei FTTR, które eliminuje ww. zjawisko.

Klienci, którzy kupią od dziś dostęp do internetu światłowodowego o prędkości do 1 Gbit/s lub do 2 Gbit/s, otrzymają bez dodatkowych opłat zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) firmy Huawei z Wi-Fi 7, które mają zapewnić możliwość korzystania z pełnej prędkości światłowodu w każdym pomieszczeniu nawet dużego domu.

Trzeba tutaj bowiem wspomnieć, że zestawy są częścią oferty Nieziemska rozrywka III [domy 200] PON, skierowanej do klientów mieszkających w budownictwie jednorodzinnym.

Zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) firmy Huawei z Wi-Fi 7 (źródło: Netia)

Zestawy dostępowe FTTR składają się z routera Huawei V261a-20 z wbudowanym ONT i jednostki wyniesionej Huawei K251a-20. Urządzenia mają port 2,5GE i Wi-Fi 7 oraz tworzą sieć podobną jak zestawy Mesh. Jednostka wyniesiona może zostać podłączona do routera światłowodem, dzięki czemu jest w stanie zapewnić dostęp do pełnej prędkości światłowodu w ramach wykupionej oferty. Opcjonalnie można połączyć ją też kablem ethernetowym i poprzez Wi-Fi.

Przy okazji warto przypomnieć, że wcześniej – w lutym 2025 roku – Netia zaczęła oferować klientom mieszkającym w budownictwie wielorodzinnym urządzenia z portem Ethernet 2,5GE LAN oraz łącznością Wi-Fi 7, pozwalające na wykorzystanie pełnej prędkości światłowodu do 2 Gb/s na jednym urządzeniu.

Netia otwiera okno z kanałami na wiosnę

Klienci Netii, którzy mają wykupiony dostęp do usługi telewizyjnej tego operatora, do 4 maja 2025 roku mogą oglądać bez dodatkowych opłat nawet 19 kanałów w ramach tzw. otwartego okna. Na liście znajdują się:

AMC HD (134),

BBC Brit HD (56),

BBC Earth HD (49),

BBC Lifestyle HD (89),

BBC Cbeebies (101),

BBC First HD (48),

Disney Channel HD (110),

Disney Junior (106),

Extreme Sports Channel HD (77),

Film Cafe HD (149),

FX HD (128),

H2 HD (55),

Kino Polska HD (140),

Kino Polska Muzyka (240),

Kino TV HD (168),

National Geographic HD (46),

Comedy Central HD (126),

Paramount Network Polska HD (150).

Liczba w nawiasie to EPG.