Xiaomi zaprezentowało trzy nowe hulajnogi elektryczne

Xiaomi zaprezentowało nowe hulajnogi elektryczne. Do portfolio dołączają modele Electric Scooter 5, Electric Scooter 5 Pro oraz Electric Scooter Elite. Co oferują najnowsze pojazdy Chińczyków?

Xiaomi Electric Scooter 5, czyli nowa linia hulajnóg elektrycznych

Na globalny rynek wjechały najnowsze hulajnogi elektryczne produkcji Xiaomi. Marka zaprezentowała model Electric Scooter 5 i Electric Scooter 5 Pro, a także Electric Scooter Elite.

Nowe hulajnogi elektryczne (źródło: Xiaomi)

Pierwszy z pojazdów został wyposażony w silnik bezszczotkowy z napędem na tylne koła, przednie amortyzatory z podwójnymi sprężynami oraz akumulator o pojemności 477 Wh, dzięki któremu zasięg szacowany jest na 60 kilometrów. Sprzęt ma też ramę ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości.

Electric Scooter 5 (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga ta oferuje moc maksymalną 700 W, maksymalną prędkość 25 km/h, 10-calowe opony bezdętkowe i poradzi sobie z nachyleniem do 18%. Sprzęt wyposażono też w automatyczne oświetlenie i ekran, z którego można m.in. odczytać aktualną prędkość, poziom naładowania czy stan skutera. Electric Scooter 5 może poruszać się w trzech trybach prędkości: chodzenia z prędkością 6 km/h, w trybie standardowym z prędkością 20 km/h lub sportowym z prędkością 25 km/h.

Electric Scooter 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro oferuje kilka ulepszeń w porównaniu do podstawowego modelu. Jednym z nich jest wyższa maksymalna moc szacowana na 1000 W. Hulajnoga z przyrostkiem „Pro” lepiej poradzi sobie też w zróżnicowanym terenie, gdyż pokona nachylenie do 22%. Producent wyposażył ten model także w ulepszony system kontroli trakcji (TCS), dzięki czemu pojazd zaoferuje lepszą przyczepność na śliskich nawierzchniach oraz wyższe bezpieczeństwo jazdy.

Do portfolio chińskiego producenta dołączył też model Electric Scooter Elite. Oferuje on zasięg do 45 kilometrów i maksymalną prędkość 25 km/h oraz pokona wzniesienia o nachyleniu do 20%. Sprzęt wyposażono również w 10-calowe opony bezdętkowe i zawieszenie przednie z podwójnymi sprężynami amortyzującymi wstrząsy. Pojazd może poruszać się w trzech trybach prędkości: chodzenia z prędkością 6 km/h, w trybie standardowym z prędkością 15 km/h lub sportowym z prędkością 25 km/h.

Electric Scooter Elite (źródło: Xiaomi)

Nieoficjalne ceny najnowszych hulajnóg elektrycznych Xiaomi

Ceny poszczególnych modeli nowych hulajnóg elektrycznych nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Jednak na forum escooter-treff pojawiły się screeny z fińskiego sklepu detalicznego Sahkopotkulaudat, gdzie ceny prezentują się następująco:

Electric Scooter 5 – 469 euro (równowartość około 1999 złotych);

Electric Scooter 5 Pro – 599 euro (~2550 złotych);

Electric Scooter Elite – 419 euro (~1785 złotych).

Należy jednak mieć na uwadze, że ceny te są nieoficjalne.