Nowość w Orange. Nietrafione prezenty odejdą w zapomnienie?

Orange wprowadza do sprzedaży świetną nowość, dzięki której nietrafione prezenty mogą odejść w zapomnienie. To może być ciekawy wybór nie tylko na świąteczny upominek.

Nowość w Orange to ciekawy sposób na trafiony prezent

W ciągu roku pojawia się tak wiele okazji, aby obdarować swoich bliskich, że często brakuje już pomysłów. Orange może teraz ułatwić Ci życie, bo do oferty dołączyła karta podarunkowa, którą obdarowany może wykorzystać na zakup sprzętu z oferty operatora. Nowość może stać się prostym sposobem, aby niemal każdemu dać coś praktycznego i dopasowanego do jego własnych potrzeb.

Karta podarunkowa Orange dostępna jest w nominałach od 50 do 1000 złotych, a jej ważność wynosi rok od daty zakupu. Osoba obdarowana może skorzystać z karty przy zakupie urządzenia, zarówno stacjonarnie w salonach Orange, jak i przez telefon, w sklepie internetowym oraz aplikacji Mój Orange. Karty można użyć na zakup smartfonów, smartwatchy, telewizorów, sprzętu audio, tabletów, laptopów, małego AGD, akcesoriów i innych urządzeń z oferty operatora.

Karta podarunkowa Orange | źródło: Payback

Aby skorzystać z karty podczas zakupów online wystarczy wpisać otrzymany kod karty w polu Twój kod rabatowy. Warto podkreślić, że jeśli karta nie pokrywa pełnej kwoty za sprzęt, można wykorzystać ją jako formę obniżenia ceny urządzenia i dopłacić różnicę lub skorzystać z kolejnej otrzymanej karty. Orange podkreśla, że w ramach jednego zamówienia można użyć ich wiele. Z drugiej strony należy pamiętać, że karta jest jednorazowa i konieczne jest wykorzystanie jej w całości podczas jednego zakupu.

Firma podkreśla, że nie ma możliwości wymiany karty na gotówkę ani otrzymania zwrotu jej wartości. Kartą podarunkową nie można też zapłacić za usługi lub produkty oferowane na platformie Orange Market.

Karta podarunkowa Orange – gdzie kupić?

Obecnie karta podarunkowa Orange sprzedawana jest online na stronach:

Alerabat – dostępna w dowolnym nominale z zakresu 50 do 1000 złotych z cashbackiem 2% na konto alerabat.com,

Muve – dostępna w dowolnym nominale z zakresu 50 do 1000 złotych,

Payback – dostępna w nominałach 100, 200, 300 lub 500 złotych z 80 punktami Payback za zakup.

Karty zakupione w powyższych serwisach są wirtualne i przesyłane drogą elektroniczną. Jednak Orange zapowiedziało, że lista sprzedawców zostanie niebawem uzupełniona. Ponadto w grudniu 2026 roku operator uruchomi ponad 1500 punktów stacjonarnych sprzedaży kart podarunkowych w dużych sieciach sprzedaży. Szczegóły zostaną przekazane wkrótce.