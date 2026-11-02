Czekasz na premierę Xiaomi 18 Pro w Europie? Już niedługo

Chiński producent już we wrześniu zapowiedział, że smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max będzie dostępny poza Chinami jeszcze w 2026 roku. Teraz doprecyzował, kiedy należy spodziewać się globalnej premiery.

Xiaomi podało (przybliżony) termin (nie datę) globalnej premiery serii Xiaomi 18 Pro

Smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max został zaprezentowany 23 września 2026 roku w Chinach i jeszcze tego samego dnia producent oficjalnie ogłosił, że oba smartfony będą dostępne poza jego ojczyzną, a globalna premiera ma odbyć się w 2026 roku.

Dziś chiński gigant doprecyzował termin wejścia jego najnowszych flagowców na światowy rynek – ogłosił, że smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max zadebiutuje poza Chinami już w listopadzie 2026 roku. Wciąż jednak nie podano konkretnej daty, ale przynajmniej wiadomo, że globalna premiera jest bliżej niż dalej.

Zapowiedź globalnej premiery serii Xiaomi 18 Pro w listopadzie 2026 roku (źródło: Xiaomi | X)

Smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max zadebiutują w Europie w bardzo wysokich cenach

Chociaż globalna premiera nowych flagowców chińskiego producenta dopiero przed nami, to już pojawiły się informacje na temat cen Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Nie brzmią one optymistycznie, gdyż w obu przypadkach mają być bardzo wysokie:

Xiaomi 18 Pro 12/256 GB – 1399 euro (równowartość około 6175 złotych), 12/512 GB – 1599 euro (~7055 złotych),

Xiaomi 18 Pro Max 12/256 GB – 1599 euro (~7055 złotych), 12/512 GB – 1799 euro (~7740 złotych).



Ponadto dostępny w Europie smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max będzie nieco różnił się od oryginału, sprzedawanego w Chinach, ponieważ poza ojczyzną producenta pierwszy z ww. modeli ma mieć akumulator o pojemności 6000 mAh (zamiast 7000 mAh), natomiast drugi ogniwo 7050 mAh (zamiast 8500 mAh).

Można spodziewać się, że Xiaomi przygotuje „jakąś” ofertę premierową, lecz nie zmienia to faktu, że klienci muszą przygotować się na duży wydatek, który jednak nie dziwi, kiedy spojrzy się na ceny innych, nowych flagowców (przykładowo Vivo X500 Pro kosztuje 5999 złotych, Vivo X500 Pro Max od 6999 złotych, Oppo Find X10 od 5499 złotych, a Oppo Find X10 Pro Max 6999 złotych).