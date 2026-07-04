Nokia odświeża legendy. Będą inteligentne jak nigdy wcześniej

Czy retro może być czymś więcej niż tylko powrotem do przeszłości z odświeżoną stylistyką? HMD – wciąż związane umową z Nokią – pokazuje, że jak najbardziej. I ma na to nie jeden, ale aż cztery dowody.

Co łączy telefony Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition oraz 235 4G 2nd Edition?

Skupiając się na tym, co łączy wszystkie cztery urządzenia, zacznijmy od absolutnych podstaw. Wspomniane wyżej modele to odświeżone przez HMD urządzenia z gamy Nokii, powstałe w poprzedniej dekadzie XXI wieku. Telefony wyposażono w system S30+ co oznacza, że mamy do czynienia ze sprzętem o bardziej okrojonej liście funkcji względem smartfonów.

Każdy z modeli oferuje klasyczną bryłę z klawiaturą umieszczoną pod ekranem z fizycznymi przyciskami. W kwestii łączności zdecydowano się na obecność modułów 4G, Bluetooth 5.0 czy udostępnienie gniazda minijack 3,5 mm oraz portu USB-C. Pojemność akumulatorów we wszystkich telefonach jest taka sama i wynosi 1450 mAh.

Nokia 210 4G (źródło: HMD)

Prawdziwym szokiem jest jednak obecność sztucznej inteligencji wewnątrz systemu. Sikey AI pozwala na zadanie urządzeniu podstawowych pytań oraz sterowanie niektórymi funkcjami za pomocą głosu. O planach wdrożenia technologii przez HMD wiemy już od marca 2026 roku. Niestety, rozwiązanie wiąże się z dwoma nieprzyjemnościami. Pierwsza to fakt, że asystent jest dostępny za darmo przez 180 dni. Druga to kwestia wykupienia dalszego dostępu. Nie da się tego zrobić z poziomu wspomnianych urządzeń, więc jedną z alternatyw jest dokonanie płatności… że smartfona.

Oprócz tego wszystkie telefony oferują po raz pierwszy możliwość wykonywania połączeń wideo za pomocą oprogramowania Xpress chat i wbudowanej kamery o rozdzielczości VGA.

Nokia 200 4G (Źródło: HMD) Nokia 210 4G (Źródło: HMD) Nokia 215 4G 2nd Edition (Źródło: HMD) Nokia 235 4G 2nd Edition (Źródło: HMD)

Czym różnią się od siebie nowe modele HMD/Nokia?

Różnice pomiędzy telefonami można sprowadzić do trzech elementów – projektu, ekranu oraz zestawu aparatów. W przypadku modeli Nokia 200 4G oraz Nokia 210 4G mówimy o wyświetlaczu QVGA o przekątnej 2,4 cala oraz tylko przedniej kamerce z matrycą VGA. Nokia 215 4G 2nd Edition i Nokia 235 4G 2nd Edition mogą pochwalić się 2,8-calowym ekranem IPS, również o rozdzielczości QVGA, ale tylko ten ostatni model oferuje – oprócz aparatu do selfie – tylną kamerę o rozdzielczości 2 Mpix i diodę doświetlającą.

Póki co HMD nie udostępniło informacji dotyczącej daty premiery oraz cen poszczególnych urządzeń.