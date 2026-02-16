Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Tego smartfona Xiaomi miało nie być. Zmiana planów?

Wojciech Kulik·
Już kilka miesięcy temu informatorzy kazali pogrzebać nadzieje na pojawienie się nowego smartfona z serii Xiaomi Civi. Okazuje się jednak, że nowy model nie tylko może się pojawić, ale wręcz zrobić to bardzo szybko.

Xiaomi Civi 6 (znów) pojawia się na horyzoncie

Pierwszy smartfon spod znaku Xiaomi Civi został zaprezentowany we wrześniu 2021 roku. Seria, której charakterystyczną cechą miał być wyróżniający design oraz dbałość o najdrobniejsze detale, nie zdołała jednak zdobyć dużej popularności, co ostatecznie miało doprowadzić do zaprzestania jej rozwoju. W październiku 2025 roku dotarły do nas informacje, że Xiaomi Civi 6 raczej nie powstanie, a już w ogóle można stracić nadzieję na to, że zadebiutuje w 2026 roku. Teraz wygląda na to, że sprawy mają się inaczej.

Dwóch chińskich informatorów, którzy słyną z dużej sprawdzalności – Digital Chat Station oraz Smart Pikachu – udostępniło na platformie Weibo posty, sugerujące zbliżającą się wielkimi krokami premierę smartfona Xiaomi Civi 6. Z wpisów tych wynika, że dołączy on do grona modeli wyposażonych w dodatkowy przycisk do szybkiej aktywacji sztucznej inteligencji.

Jaki ma być smartfon Xiaomi Civi 6?

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, w sieci można znaleźć nieoficjalne informacje, że smartfon Xiaomi Civi 6 zostanie wyposażony w 6,59-calowy wyświetlacz z czterostronnym zakrzywieniem. Na froncie zainstalowany ma zostać również aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu – główny sensor 200 Mpix oraz teleobiektyw 3-krotnym zoomem optycznym.

Sercem urządzenia ma być ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a całość uzupełnią dwa głośniki. Konstrukcja z kolei ma się charakteryzować metalową ramą i szklanym tyłem.

Pytania o przyszłość

Trudno, oczywiście, komentować szerzej smartfon na podstawie strzępków specyfikacji, w dodatku nieoficjalnej. Informacje, które się pojawiły, wskazują jednak na całkiem interesujący model. Inna sprawa, że nawet jeśli zostanie wypuszczony, to prawdopodobnie nie przekroczy granicy Chin – zupełnie tak samo jak jego poprzednicy (poza jednym wyjątkiem, którego w 2024 roku doczekali się klienci w Indiach).

Skoro jednak miało go nie być, a wygląda na to, że będzie, to równie dobrze może ziścić się scenariusz, w którym chiński producent zdecyduje się na globalna premierę, na przykład jako Xiaomi 17 Civi – takie rewelacje również pojawiają się w sieci, między innymi w serwisie Gizmochina.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

