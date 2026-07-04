Ta aplikacja do tworzenia gier może być rewolucją

W sklepie Google Play pojawiła się nowa aplikacja do tworzenia gier. Jej obsługa ma być na tyle prosta, że swoją własną grę w krótką chwilę opracuje każdy użytkownik.

Meta Pocket, czyli nowa aplikacja do tworzenia gier

Właściciel najbardziej znanych platform społecznościowych na świecie stworzył nową aplikację nastawioną na gaming, jednak nie byle jaki. Meta Pocket ma pozwolić użytkownikom na tworzenie własnych, małych, interaktywnych aplikacji i gier z pomocą sztucznej inteligencji. Nowość ma być efektem przejęcia przez Metę zespołu inżynierów, będących autorami platformy gier Gizmo.

Tworzenie gier w aplikacji Pocket ma być przede wszystkim proste i intuicyjne, a jednym z głównych zadań użytkownika jest po prostu opisanie materiału, który ma zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jak podkreśla Meta wśród informacji o nowej aplikacji – im bardziej szczegółowy opis prześle użytkownik, tym lepszy będzie efekt.

Firma deklaruje, że do dyspozycji użytkownika dostępne są aktywności, takie jak:

dotykanie i przestawianie elementów na ekranie,

przechylanie oraz potrząsanie smartfonem, aby sterować ruchem w grze,

odtwarzanie muzyki i efektów dźwiękowych w czasie gry,

korzystanie z aparatu i zapisywanie zdjęć (jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dostęp do kamery),

korzystanie z mikrofonu (jeśli użytkownik wyrazi zgodę na to zgodę).

Aplikacja do tworzenia gier Meta Pocket (źródło: Sklep Google Play)

Aplikacja do tworzenia gier z AI – jak ma przebiegać korzystanie z Meta Pocket?

Jak wspomina TechCrunch, Pocket jest dość mocno podobny do platformy Gizmo. Zasada działania ma być banalna – wystarczy otworzyć aplikację, stuknąć w ikonę plusa w dolnym menu i szczegółowo opisać grę, którą chce stworzyć użytkownik. Następnie konieczne będzie stuknięcie w przycisk Dalej i użycie przełącznika remiksowania.

Opracowaną grę można udostępnić za pomocą linku przesłanego do znajomych. Ponadto twórca może także podzielić się nią na ogólnodostępnym kanale, gdzie wypróbuje też propozycje innych użytkowników. Co ważne, aby korzystać z aplikacji Pocket, konieczne jest posiadanie konta Meta (oczywiście można utworzyć nowe).

Aplikacja do tworzenia gier Meta Pocket (źródło: Sklep Google Play)

Aplikacja Pocket pojawiła się już w sklepie Google Play, jednak na ten moment jej pobranie nie jest możliwe. W komunikacie Mety zaznaczono, że narzędzie nie jest jeszcze dostępne wszędzie, a nawet jeśli masz do niej dostęp, to niektóre funkcje mogą być jeszcze niedostępne w Twoim regionie.

Warto wspomnieć, że propozycje Mety już dawno wykraczają poza media społecznościowe. W ostatnich latach firma postawiła m.in. na sztuczną inteligencję Meta AI oraz liczne aplikacje dedykowane do tworzenia treści np. Edits, czyli alternatywę dla CapCut.