Słyszeliście, że fotografowanie czymś innym niż smartfonem lub profesjonalnym sprzętem jest już niemodne? Do jednej z firm najprawdopodobniej nie dotarła ta informacja – nie dość, że zrobili ciekawego kompakta, to jeszcze może spodobać się fanom robienia zdjęć analogiem.

Specyfikacja Godox C100

Na wstępie zaznaczę, że konstrukcja aparatu nie jest aż taka wyjątkowa. W końcu w marcu 2025 roku w Japonii pojawiła się Escura InstantSnap – rozwiązanie opierające się na tym samym schemacie, czyli kompaktowym urządzeniu pozbawionym cyfrowego wyświetlacza. Zamiast niego do kadrowania wykorzystuje się ogromny, przezroczysty wizjer.

W porównaniu do sprzętu z zeszłego roku Godox C100 wyróżnia się ciekawym designem. Zamiast ostrych krawędzi i proporcji jak z fotografii wykonanej analogiem, całość przypomina mi w jakimś stopniu iPoda – zamiast kołowego panelu z przyciskami mamy tu kołyskowe przyciski znajdujące się bezpośrednio pod wizjerem oraz guzik do wywoływania zdjęć przypominający ten z pierwszych generacji iPhone’a.

Godox C100 (źródło: Godox)

Sam wizjer służy do pokazywania szczegółów dot. baterii, wybranego trybu oraz ustawień ekspozycji. Zdjęcia można wykonywać w formacie 1:1, 3:2, 2:3 oraz 16:9, a do przechowywania ich trzeba zamontować w urządzeniu kartę microSD (maksymalna pojemność to 128 GB). W celu cięcia kosztów w środku zabrakło miejsca na moduł Wi-Fi oraz Bluetooth, więc przesyłanie plików odbywa się wyłącznie za pomocą kabla USB-C.

Godox C100 (źródło: Godox)

Niestety, producent nie podaje parametrów matrycy zastosowanej w Godox C100. Chwali się natomiast niską wagą wynoszącą 65 gramów i funkcją, która powinna spodobać się użytkownikom analogowych aparatów. Urządzenie jest w stanie przyjąć bowiem rolę światłomierza – przyrządu stosowanego w fotografii do pomiaru natężenia światła, umożliwiającego dobranie odpowiednich parametrów ISO, przysłony i czasu naświetlania. W końcu w przypadku kliszy nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy zdjęcie się udało – ujawnia to dopiero obróbka w ciemni. Dzięki światłomierzowi zmniejszało się szansę na nieudany kadr.

Tania fotografia z Godox C100

Godox C100 zadebiutował póki co w Chinach, jednak produkty firmy są często dostępne globalnie, a oficjalny sklep ma wersję w języku polskim i wysyła produkty do naszego kraju. Oficjalna sugerowana cena producenta to 44,90 dolarów (~170 złotych).