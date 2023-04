WIADOMOŚĆ DNIA: premiera Xiaomi Band 8 już za kilka dni!

Opaski sportowe marki Xiaomi są bardzo popularne w naszym kraju i mają wielu fanów. Wiem, bo sam byłem ich zagorzałym fanem przez kilka edycji z rzędu. Dla wszystkich, którzy czekają na premierę nowej edycji tego urządzenia, mamy dobre wiadomości. Premiera Xiaomi Band 8 już za kilka dni!

Kiedy premiera Xiaomi Band 8?

O nowej opasce chińskiego producenta wiemy jeszcze naprawdę niewiele. Na początku marca urządzenie pojawiło się na stronie certyfikacyjnej koreańskiej agencji NRRA. Wówczas z tabelek można było dowiedzieć się jedynie, że sprzęt zaoferuje baterię litowo-jonową o napięciu 3,87 V, a komunikacja ze smartfonem odbywać się będzie poprzez Bluetooth w wersji 5.1.

Wówczas pojawiły się także zdjęcia przedstawiające konstrukcję nowej generacji Xiaomi Band – tutaj zmiany widoczne są od razu. Firma przyzwyczaiła nas do jednoelementowej opaski, która ma jednak zniknąć w najnowszej edycji. Xiaomi Band 8 zaoferuje odłączane paski, które dla wielu osób mogą być zdecydowanie wygodniejsze w użytkowaniu.

Producent udostępnił plakat prezentujący wygląd nowej opaski. Wygląda na to, że urządzenie nabrało bardziej zaokrąglonego kształtu względem swojego poprzednika. Obudowa Xiaomi Band 8 wydaje się być wykonana z metalu, jednak to potwierdzi się w dniu premiery, czyli już naprawdę niedługo. Chiński gigant przedstawi swoje nowe urządzenie w Chinach 18 kwietnia 2023 roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa opaska trafi do sprzedaży poza Chinami.

Nowe tablety Xiaomi na horyzoncie

Wraz z nową opaską producent zaprezentuje również najnowszą generację swoich tabletów. Będą to modele Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro. O nich wiemy już nieco więcej niż o opasce. Doniesienia, które pojawiały się w sieci, sugerują, że oba tablety zostaną wyposażone w wyświetlacze o przekątnej ok. 11-cali z rozdzielczością 2880 na 1800 pikseli oraz wsparciem dla Dolby Vision i HDR 10+. Ekran podstawowej wersji będzie wykonany w technologii LCD, a w wersji Pro – OLED.

Motorem napędowym Pad 6 ma zostać Snapdragon 870, a wariant Pro będzie napędzany przez Snapdragona 8+ Gen 1. Doniesienia przekazywały także, że urządzenia otrzymają do 12 GB RAM oraz do 512 GB miejsca na dane. Wspólny dla obu modeli ma być także akumulator o pojemności 10000 mAh, który wesprze szybkie ładowanie o mocy 67 W. Plakat przedstawiony przez Xiaomi pokazuje, że tablety zostaną też wyposażone w podwójny aparat na tyle, jednak nie znamy jeszcze szczegółów na temat ich specyfikacji.