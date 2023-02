Nowe tablety Xiaomi niebawem. Dostaniemy mniej, za to będzie mocniej

Gdyby wstępne, nieoficjalne informacje się potwierdziły, Xiaomi wypuściłoby w tym roku dwa modele tabletów mniej niż w 2021 roku. W zamian, „ten mocniejszy” zaliczyłby solidny skok wydajności.

Xiaomi Pad 6. generacji – pierwsze informacje

Za podanie nieoficjalnej specyfikacji spodziewanych tabletów odpowiada Digital Chat Station, znany informator, aktywny głównie na platformie społecznościowej Weibo.

Wśród najbardziej pewnych informacji podano, że urządzenia otrzymają do 12 GB RAM-u oraz 512 GB miejsca na dane i zachowają szybkie ładowanie o mocy 67 W. Na ten moment pojemność baterii wciąż stanowi tajemnicę, choć możemy podejrzewać, że podobnie jak w poprzednikach, wartości mogą wahać się między 8500 a 10000 mAh, w zależności od modelu.

Według Digital Chat Station, zarówno Xiaomi Pad 6 jak i wariant Pro zostaną wyposażone w wyświetlacze o przekątnej ok. 11-cali z rozdzielczością 2880 na 1800 pikseli oraz wsparciem dla Dolby Vision oraz HDR 10+.

Panele otrzymają częstotliwość odświeżania o wartości 120 lub 144 Hz, a informacje, które wydobyto z bazy kodów w grudniu ubiegłego roku przewidują, że podstawowy tablet 6. generacji pozostanie przy technologii LCD, natomiast wersja Pro przejdzie na wyświetlacz OLED.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Pad 6 Pro – tablet na osiem z plusem

W kwestii układów mobilnych, poprzednia generacja dzieliła się na wariant podstawowy ze Snapdragonem 860 na pokładzie oraz opcję Pro, która stawiała na Snapdragona 870.

Teraz SoC z mocniejszej wersji trafi do podstawowej edycji 6. generacji tabletów Xiaomi. Co się natomiast tyczy Pad 6 Pro, tutaj Chińczycy mogą zdecydować się na Snapdragona 8+ Gen 1.

Wciąż nie wiadomo, jakie aparaty zagoszczą na nowych tabletach Xiaomi. Wcześniejsze przecieki informowały wyłącznie o obecności dwóch obiektywów z tyłu i jednego z przodu. Ponadto według danych przekazanych przez Digital Chat Station, Chińczycy mogą nie wypuścić w tym roku wariantu z modemem 5G.

Z pewnością kolejne informacje będziemy stopniowo poznawać do czasu premiery urządzeń. Choć firma nie podała jeszcze konkretnego terminu, oba tablety powinny zostać oficjalnie pokazane do końca drugiego kwartału tego roku, czyli do końca czerwca. Nie wiadomo również, czy wersja Pro będzie dostępna w sprzedaży poza Chinami.