MORDHAU za darmo od Epic Games!

Epic Games ostatnio zawiesił sobie wysoko poprzeczkę, udostępniając za darmo Dying Light. Tym razem nie spuścił z tonu i przygotował dla graczy dwie kolejne, ciekawe produkcje, w których można masowo rozwalać rywali!

MORDHAU za free

Epic Games po kilku tygodniach posuchy i rozdawania średnich tytułów wreszcie wziął się do roboty. Do 13 kwietnia, do godziny 16:59, można odebrać jeszcze Dying Light w wersji Enhanced Edition. Z kolei od 17:00 do wzięcia będą dwie kolejne produkcje, które także są dość interesujące. Pierwszą z nich jest MORDHAU, czyli osadzony w średniowiecznym świecie slasher. Dodatkowo jest to gra multiplayer, gdzie tworząc swojego najemnika, możesz wziąć udział w brutalnych bitwach.

screen z gry Mordhau (źródło: Epic Games)

Oprócz tego możesz prowadzić także oblężenia zamków, szarżę kawalerii czy po prostu siać spustoszenie na polu bitwy. Nie jest to może fabularna produkcja, a po prostu tytuł, gdzie skupiamy się na „rozwałce”, ale może zapewnić nam kilkanaście godzin dobrej zabawy!

Second Extinction za darmo

Drugim darmowym tytułem od Epic Games jest Second Extinction, gdzie także głównie będziemy eliminować przeciwników – tym razem będą nimi… dinozaury! Podobnie jak MORDHAU jest to gra typu multiplayer. Tutaj w kooperacji musimy stawić czoła rywalom na kolejnych poziomach, które są coraz trudniejsze, a do dyspozycji mamy „wielkie giwery” (jak zapewniają twórcy).

Second Extinction jest stosunkowo świeżą grą, ponieważ zadebiutowało w 2020 roku. Patrząc na screeny z rozgrywki, na pewno nie można powiedzieć, że jest to przestarzały tytuł. Podobnie jak MORDHAU może więc być świetnym wyborem na weekend, żeby wspólnie z kimś spędzić trochę czasu.

Bonus: jeszcze jedna darmowa gra

Jakby tego było mało, to za darmo można odebrać także Peaky Blinders: Mastermind. Wystarczy zapisać się do newslettera Fanatical, a następnie odebrać klucz Steam z grą i użyć go na wspomnianej platformie. Tutaj jednak należy się pośpieszyć, ponieważ oferta obowiązuje do wyczerpania puli darmowych kluczy. Peaky Blinders: Mastermind to unikalna, skradankowa gra logiczno-przygodowa, która została oparta o znane uniwersum Peaky Blinders.