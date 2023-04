Opera na iOS oferuje nową funkcję, która zwiększy Twoje bezpieczeństwo

Opera w wersji przeznaczonej na urządzenia marki Apple zyskała właśnie nową, przydatną funkcję, która może realnie poprawić bezpieczeństwo użytkowników w sieci. Chodzi tutaj o darmowy, wbudowany w przeglądarkę VPN, który dotarł na iOS. Jak z niego korzystać?

VPN w przeglądarce Opera to żadna nowość

Chociaż część najpopularniejszych przeglądarek nie oferuje funkcji VPN, to jednak w Operze zagościła ona już w 2016 roku. Jest to usługa umożliwiająca bezpieczne połączenie internetowe pomiędzy urządzeniem użytkownika a siecią prywatną, dzięki której dane przesyłane są zaszyfrowanym kanałem.

VPN pozwala na zachowanie prywatności i anonimowości w internecie, a także na dostęp do zasobów sieciowych z dowolnego miejsca na świecie. Wielu użytkownikom przypadła ona do gustu, ponieważ dzięki niej można zyskać dostęp do treści niedostępnych na platformach VOD w naszym kraju.

To też nie pierwszy raz, gdy wirtualna, prywatna sieć Opery dostępna jest na urządzenia Apple. Opera oferowała bowiem darmowy VPN za pośrednictwem aplikacji na Androida i iOS. Ta usługa zniknęła jednak w 2018 roku. Nowa propozycja to nie odrębna apka do obsługi VPN, ale wbudowanie tej funkcji w przeglądarkę.

źródło: Opera

Przeglądanie sieci będzie bezpieczniejsze

Darmowy VPN, bez limitu danych i przepustowość, może być dobrym argumentem, żeby zainstalować Operę na swoich urządzeniu. Tutaj ważny jest jeszcze fakt, że korzystanie z tej usługi nie wymaga subskrypcji, logowania ani instalowania żadnych dodatkowych rozszerzeń. Opera poinformowała o tym we wpisie na swoim blogu, jednocześnie chwaląc się, że jest pierwszą dużą przeglądarką, która oferuje bezpłatną, wbudowaną sieć VPN na wszystkich głównych platformach: Mac, Windows, Linux, Android, a także iOS.

Firma dodaje, że w wersji przeglądarki na sprzęty Apple pojawiły się zakładki oraz możliwość szybkiego wybierania. Użytkownicy mogą również skorzystać m.in. z portfela krypto, blokera reklam, a także Apple Intelligent Tracking Prevention, który blokuje pliki cookie stron trzecich. Ponadto na stronie głównej przeglądarki pojawi się coś dla fanów sportu – możliwość śledzenia na żywo wyników trwających właśnie meczów.

Aby zacząć korzystać z nowej funkcji, wystarczy pobrać przeglądarkę na swoje urządzenie, a następnie aktywować opcję „VPN” w ustawieniach aplikacji. W darmowej wersji dostępne są 3 główne lokalizacje do wyboru oraz 100 serwerów, jeśli jednak zdecydujecie się na wykupienie opcji Pro, wtedy liczba lokalizacji wzrośnie do 30, a serwerów do 300.

Opera informuje, że nowa funkcja obecnie jest we „wczesnym dostępie”. Jej pełne wprowadzenie potrwa kilka tygodni. Jeśli w Twojej wersji przeglądarki ta opcja nie jest jeszcze dostępna, to musisz uzbroić się w cierpliwość.