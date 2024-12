Google ma wspaniałe wieści dla właścicieli Pixeli. Niespodziewana decyzja

Google zmieniło zdanie w kwestii długości wsparcia starszych smartfonów z serii Pixel. Przedsiębiorstwo zapowiada też wiele przydatnych funkcji dla tych urządzeń.

Technologiczny gigant ogłosił bardzo ważne informacje dla posiadaczy Pixeli. Wybrane starsze modele smartfonów z tej rodziny będą otrzymywały aktualizacje o dwa lata dłużej niż na początku zakładano! Łącznie będzie to aż 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń. Czas ten liczony jest od momentu, gdy dane urządzenie po raz pierwszy pojawiło się w Google Store w USA.

