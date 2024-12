Bez (elektrycznej) gwiazdy nie ma jazdy. Papież ma nowego Mercedesa

Współpraca Mercedesa z biskupami Rzymu trwa od ponad 90 lat. Po raz pierwszy w tej historii niemiecki producent dostarczy papieżowi auto niegenerujące zanieczyszczeń w trakcie jazdy.

Niemieckie papamobile

W historii związanej ze stanowiskiem głowy kościoła katolickiego i Mercedesa pojawiło się wiele różnorodnych maszyn. W latach 30. papież Pius XI otrzymał nieopancerzony model Mercedes-Benz W08, a jego następca, Jan XXIII, Mercedes Benz W189 z nadwoziem landaulet (dach otwierany tylko w tylnej części pasażerskiej).

Od lat 80. i pontyfikatu papieża Jana Pawła II na sługach stolicy apostolskiej często w ramach papamobile występowały Mercedesy klasy G i ML. Ostatnim podarunkiem niemieckiego producenta był Mercedes ML 3. generacji z powiększoną kopułą, ofiarowany Benedyktowi XVI w 2012 roku. Nadszedł jednak czas, aby papamobile zaczęto kojarzyć z „zieloną” motoryzacją.

Papież w elektrycznej G-klasie

Mercedes poinformował, że w trakcie Roku Jubileuszowego 2025 papież będzie poruszał się po Watykanie nowym, elektrycznym papamobile zbudowanym na bazie klasy G. Napęd auta stanowią cztery silniki elektryczne przystosowane do poruszania się z niską prędkością. Tylna kanapa została zastąpiona podnoszącym się i obracającym pojedynczym fotelem. Za tylną osią przygotowano natomiast dwa dodatkowe siedzenia dla pasażerów.

Papież Franciszek wraz z zespołem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i przekazanie nowego papamobile (Źródło: Mercedes)

Wraz z nowym papamobile, Papież Franciszek stał się pierwszym papieżem podróżującym w pełni elektrycznym autem Mercedes-Benz w trakcie publicznych wystąpień. Jest to szczególny zaszczyt dla naszego przedsiębiorstwa i chciałbym podziękować Jego Świątobliwości za zaufanie. Papamobile to także wyraźny sygnał dla elektromobilności i dekarbonizacji. Mercedes-Benz to nie tylko wyjątkowość i indywidualność – to także konsekwentne tworzenie warunków dla neutralnej węglowo floty samochodowej w 2039 roku. Ola Källenius, prezes grupy Mercedes-Benz

Co ciekawe, nie jest to pierwszy kontakt papieża Franciszka z bezemisyjnymi autami. We flocie watykańskiej znajduje się elektryczny Renault Kangoo, podarowany w 2012 roku, jednak nie jest on używany w trakcie uroczystości. Podczas wizyty w Japonii w 2019 biskup Rzymu miał okazję przejechać się napędzaną wodorem Toyotą Mirai.