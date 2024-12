Qualcomm przeholował. Chińscy producenci zerwą z tradycją

Choć producenci smartfonów często nas zaskakują, to jednocześnie są obszary, w których zachowują się dość konsekwentnie. Qualcomm sprawił jednak, że zrewidują swoje zwyczaje i zaczną stosować inną taktykę.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite doczeka się nowej, słabszej wersji

W minionych tygodniach zadebiutowało wiele smartfonów z najnowszym, topowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, m.in. Xiaomi 15, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Honor Magic 7 Pro czy Nubia Z70 Ultra. Obecnie jest on domeną flagowców i taki stan rzeczy jeszcze chwilę potrwa, ale nie wiecznie.

Za niespełna rok Snapdragon 8 Elite doczeka się bezpośredniego następcy, ale wcześniej też słabszego wariantu – Snapdragon 8s Elite (litera „s” w nazwie układów amerykańskiego giganta zawsze wskazuje na krok w tył względem oryginału).

Według informacji, przekazywanych przez renomowanego, branżowego leakstera, Digital Chat Station, „ustawienie wydajności Snapdragona 8s Elite jest akceptowalne”. Aktualnie pod tym względem plasuje się powyżej SoC Snapdragon 8 Gen 2 i nieco niżej niż Snapdragon 8 Gen 3.

Pierwsze smartfony z procesorem Snapdragon 8s Elite mają pojawić się na rynku na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2025 roku.

Cena procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite nie do zaakceptowania dla chińskich producentów

Snapdragon 8 Elite trafia obecnie wyłącznie do flagowców nie tylko dlatego, że to obecnie najwydajniejszy SoC do urządzeń z Androidem na rynku, ale także z powodu ceny. Układ ten jest bowiem piekielnie drogi. Wydawałoby się, że czas zadziała na jego niekorzyść i z czasem jego cena powinna spać, dzięki czemu mógłby trafić do tańszych smartfonów. Tak się jednak nie stanie.

Przywołany już Digital Chat Station twierdzi bowiem, że w 2025 roku producenci zmienią swoją strategię w przypadku wysokopółkowych, ale nie flagowych serii. Otóż wchodzące w jej skład modele niekoniecznie otrzymają procesory Snapdragon 8 Elite Gen 2 i Snapdragon 8 Elite, tylko Snapdragon 8 Elite Gen 2 i Snapdragon SM8835 (pod tym oznaczeniem może kryć się Snapdragon 8s Elite Gen 2).

To duża zmiana, ponieważ na przykład w serii Redmi K80 model Redmi K80 Pro ma układ Snapdragon 8 Elite, a Redmi K80 – Snapdragon 8 Gen 3 (czyli bezpośredniego poprzednika). Podobną taktykę stosują też inni producenci z Chin, ale najwyraźniej wygląda na to, że cena topowego SoC doszła do ściany i sytuacja wymaga zmiany tradycji.