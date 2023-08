Bolt wprowadza nową funkcję. Fajna, może się Wam przydać

Bolt ogłosił dziś wprowadzenie nowej usługi, która jak najbardziej może być dla Was pomocna. Szczególnie że da Wam ona pewność, że nie będziecie musieli w biegu szukać innego środka transportu.

Bolt umożliwi zamówienie przejazdu z wyprzedzeniem

Firma z estońskim rodowodem poinformowała dziś, że od teraz użytkownicy mogą zamówić przejazd z wyprzedzeniem – nawet 72 godziny wcześniej. Dzięki temu mogą zaplanować podróż i mieć pewność, że nie będą mieli problemu z dotarciem do miejsca docelowego. Taka możliwość może przydać się w wielu sytuacjach.

źródło: Bolt

Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że w danym momencie wszyscy kierowcy są zajęci. Nie jest to problemem, gdy ktoś może poczekać. Kiedy jednak czas go goni i liczy się każda minuta, w takich sytuacjach trzeba w biegu szukać innego środka transportu. A i wtedy nie ma pewności, że się go znajdzie.

To częsty scenariusz w takich miejscach jak lotnisko czy dworzec – funkcja planowania przejazdu może się zatem przydać szczególnie podczas podróżowania, ale nie tylko. Równie chętnie mogą z niej korzystać osoby, które po prostu mają coś w planach i nie chcą zamawiać przejazdu na ostatnią chwilę, nie mając pewności, że akurat jakaś wolna taksówka będzie dostępna.

Jak zamówić przejazd z wyprzedzeniem w Bolt?

Aby zarezerwować przejazd nawet 72 godziny przed podróżą, należy wybrać w aplikacji Bolt ikonę samochodu z kalendarzem, zapoznać się z zasadami, a następnie wybrać datę i godzinę, na którą chce się zarezerwować przejazd oraz wybrać miejsce odbioru i punkt docelowy. Funkcja ta dostępna jest w w kategoriach Bolt i Comfort.

Co ważne: już wtedy użytkownik zobaczy cenę za przejazd i nie zmieni się ona w dniu podróży, mimo że standardowo ceny ustalane są na podstawie m.in. bieżącego popytu. Nowa funkcja może zatem pozwolić przy okazji zaoszczędzić. Szczególnie że kierowca poczeka na pasażera przez nawet 15 minut bez dodatkowych opłat.

Jeżeli natomiast komuś zmienią się plany, istnieje możliwość bezpłatnego odwołania zaplanowanego przejazdu – można to zrobić najpóźniej godzinę przed przyjazdem kierowcy. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana później, tj. mniej niż 60 minut przed odbiorem – Bolt pobierze opłatę. Nowa usługa jest obecnie dostępna w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.