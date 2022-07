T-Mobile da Wam darmowy internet na wakacje za granicą

Lato w pełni, podobnie zresztą jak i sezon urlopowy. To właśnie teraz wielu z nas wyruszy na zagraniczne wojaże, gdzie z pewnością przyda się odpowiedni pakiet połączenia internetowego – czy to do komunikacji ze znajomymi, czy publikowania ładnych zdjęć. Z takiego założenia w każdym razie wyszła firma T-Mobile, która już teraz rozdaje swoim użytkownikom dodatkowy pakiet transferu danych poza granicami Polski.

Za darmo na wakacjach

Jeżeli planujecie w najbliższym czasie odwiedzić jedną z europejskich lokalizacji, spędzić urlop na plaży we Włoszech czy Hiszpanii, to sieć T-Mobile ma dla was dość interesującą wiadomość. Oto w ofercie operatora pojawiła się promocja dla podróżnych, którzy będą potrzebować pakietu internetowego za granicą. Ten nie jest może gigantyczny, ale na pewno pozwoli na wrzucenie kilku ciekawych fotek.

Plaża (fot. rawpixel, CC0)

T-Mobile dla podróżnych

Cała promocja związana jest z kolejną odsłoną akcji „Dobrze, że jesteś”. Dzięki niej klienci operatora mogą odebrać pakiet 1 GB transferu internetowego w roamingu. Oznacza to, że z połączenia z siecią można korzystać w strefie 1A – na terenie Unii Europejskiej, Albanii, Czarnogóry oraz Macedonii. Po pakiet można zgłosić się już dzisiaj, ale warto się pospieszyć.

T-Mobile na wakacje (Źródło: T-Mobile)

Jeżeli chcecie odebrać darmowy pakiet internetowy, wystarczy zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” między 1 a 5 lipca, gdzie zlecicie aktywację usługi. Ta uruchomi się w ciągu 72 godzin. Na wykorzystanie połączenia macie 30 dni, a całość dostępna jest dla klientów abonamentowych, T-Mobile na kartę (GO!, Frii), oraz dla klientów oferty mix (Frii, Mix) i jest jednorazowa.

Omawiana oferta to nie wszystko, z czego polscy klienci mogą skorzystać z okazji dopiero co rozpoczętego okresu wakacyjnego. Sporo darmowych rzeczy można uzyskać od Orange (m.in. gigabajty internetu czy darmowe minuty), warto też na pewno zwrócić uwagę na promocję od mPTech, o której pisaliśmy całkiem niedawno w tym miejscu – tu mamy do czynienia z naprawdę rozbudowaną współpracą.