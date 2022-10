Xbox nie pozostawia złudzeń. Będzie drożej, ale jeszcze nie wiadomo kiedy

Nie tak dawno Sony ogłosiło, że podwyższa ceny za konsolę PlayStation 5, a teraz okazało się, iż Microsoft wcale nie będzie długo zwlekał z podobną decyzją. Xbox także ma być droższy!

Xbox podwyższa ceny

Sony zostało bardzo mocno skrytykowane w sieci za podwyżkę cen swoich konsoli. Teraz okazuje się, że podobną drogą może podążyć Microsoft, chociaż jeszcze nie wiadomo, kiedy się to stanie. Phil Spencer, dyrektor Xboxa, stwierdził:

Myślę, że w pewnym momencie będziemy musieli podnieść ceny na pewne rzeczy, ale wchodząc w okres świąteczny uznaliśmy, że ważne jest utrzymanie cen.

Fani konsoli nie muszą się więc jeszcze obawiać podwyżek, ale prędzej czy później nadejdą.

Spencer w dalszej części swojej wypowiedzi potwierdził to, o czym mówiło się już od dłuższego czasu. Dyrektor firmy poinformował, że Xbox nie będzie w stanie wiecznie utrzymywać obecnych cen przy rosnącej inflacji i w pewnym momencie będzie musiał je podnieść. Nie określono jeszcze dokładnie, które sprzęty czy usługi zostaną objęte podwyżką, ani kiedy to się faktycznie stanie.

Grafika promująca konsole Xbox Series X|S (źródło: Microsoft)

Xbox Game Pass stanowi o sile Microsoftu

Microsoft podzielił się także innymi informacjami dotyczącymi ich usług. Gigant z Redmond ma wysokie przychody z Game Passa. Usługa odpowiada za aż 15 procent zysków, jakie firma generuje. Spencer podkreśla, że ostatnio popularność usługi na PC znacznie wzrosła, a na konsolach się ustabilizowała, co ma wynikać z nasycenia rynku.

Trzeba przyznać, że w porównaniu do abonamentu od Sony, to Xbox Game Pass jest nieporównywalnie lepszy. Oferuje więcej jakościowych produkcji oraz gier za o wiele mniejszą kwotę (często można zgarnąć miesiąc abonamentu za zaledwie 4 złote). Nic nie zapowiada także tego, żeby ten trend miał się zmienić.

Xbox Cloud Gaming i rynek mobilny

Na pewno warto także podkreślić, że Microsoft planuje rozszerzyć działalność na smartfonach. Firma chce stworzyć swój sklep Xbox na urządzeniach mobilnych, gdyż dostrzega, jak ogromny potencjał tkwi w rynku telefonów. Co ciekawe, według amerykańskiego przedsiębiorstwa, ponad 20 milionów ludzi korzysta z Xbox Cloud Gaming.

Granie w chmurze stało się ostatnimi czasy bardzo popularne, głównie ze względu na rosnące ceny kart graficznych. Na początku tego roku było to zaledwie 10 milionów graczy, więc Microsoftowi udało się podwoić liczbę subskrybentów w zaledwie 9 miesięcy. Obecnie abonament kosztuje 39,99 złotych miesięcznie, co w porównaniu do dobrej klasy komputera wydaje się być śmiesznie niską kwotą jak na możliwości, jakie daje granie w chmurze.