Moje rachunki w Alior Banku. Już nie zapomnisz zapłacić żadnego rachunku

Ile razy zdarzyło się Wam zapomnieć zapłacić jakiś rachunek? W końcu każdy dostaje ich tyle, że czasami może się to stać. Alior Bank pomoże Wam jednak do tego nie dopuścić, ponieważ wprowadził do swojej bankowości mobilnej i internetowej nową usługę Moje rachunki. Co ważne – będziecie mogli z niej korzystać za darmo (do czasu).

Moje rachunki w Alior Banku

Płacenie rachunków to obowiązek, którego nikt nie lubi, ale każdy musi go wypełniać, jeśli chce korzystać z danej usługi. Istnieją sposoby, aby sobie to ułatwić – można na przykład uruchomić polecenie zapłaty lub ustawić cykliczny przelew, jeśli co miesiąc parametry opłaty są takie same. Od teraz również Alior Bank ułatwi zarządzanie i opłacanie rachunków.

Usługa Moje rachunki została wdrożona we współpracy z firmą BillTech i pozwala ona na agregowanie w jednym miejscu wszystkich faktur i opłacenie ich zbiorczo za pomocą jednego kliknięcia. Ma to być nie tylko wygodne, ale też szybkie, a przy okazji zapewni spokój, ponieważ nie będziecie się już martwić, czy przypadkiem nie zapomnieliście opłacić jakiegoś rachunku.

Co ważne, usługę można uruchomić za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online oraz mobilnej Alior Mobile. W poświęconej jej sekcji możecie wybrać z listy instytucje (a jest ich ponad 1300), z usług których korzystacie.

Kiedy już to zrobicie, będziecie dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowych faktur i przypomnienia o zbliżających się terminach płatności. W dodatku otrzymacie możliwość opłacenia każdej faktury pojedynczo lub wszystkich naraz, jednym kliknięciem.

Główną zaletą funkcji Moje rachunki, jest możliwość opłacenia wielu rachunków jednocześnie, w zaledwie kilka sekund. Po jednorazowej konfiguracji, rozwiązanie samodzielnie monitoruje rachunki do opłacenia i ułatwia klientom zarówno ich opłacanie, jak i kontrolę terminów czy kwot. Paweł Franczyk, dyrektor zarządzający Pionem Cyfrowych Kanałów Sprzedaży w Alior Banku

Na liście przyszłych faktur znajdą się te, które zostały już wystawione, ale termin ich opłacenia jest dłuższy niż 30 dni. Z kolei w historii znajdziecie wszystkie opłacone faktury. Co ważne, będą one oznaczone jako uregulowane nawet wtedy, gdy zapłacicie je inną metodą, a także w innym miejscu, na przykład na Poczcie Polskiej.

Ile kosztuje korzystanie z usługi Moje rachunki w Alior Banku?

Standardowa, miesięczna opłata za korzystanie z nowej usługi banku wynosi 3,50 złotych, jednak w ramach promocji będziecie mogli ją wypróbować za darmo aż do końca września 2023 roku, czyli nawet przez 12 miesięcy.