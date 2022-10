Nowa aplikacja Microsoftu przyspieszy twój słabszy komputer

Jeśli kiedykolwiek szukaliście sposobów na przyspieszenie działania komputera o słabych specyfikacjach, z pewnością natknęliście się na aplikację CCleaner. Dzięki niej można, na przykład, pozbyć się plików spowalniających działanie urządzenia. Teraz Microsoft pokazał swój własny program, działający na podobnych zasadach – PC Manager.

Reklama

PC Manager, czyli „CCleaner autorstwa Microsoftu”

Do publicznych testów beta trafił właśnie program PC Manager, który łudząco przypomina popularnego CCleanera. W nowej apce Microsoftu znaleźć można sporo zakładek i funkcji, które na różne sposoby są w stanie przyspieszyć działanie systemu.

Główna zakładka pokazuje ile pamięci operacyjnej wykorzystuje aktualnie komputer (w procentach), a także ile pamięci wewnętrznej zajmują pliki tymczasowe. Obok znajduje się niebieski przycisk Boost, którego kliknięcie zmniejszy zużycie RAM-u i pozbędzie się plików tymczasowych z komputera.

(zrzuty ekranu: Mateusz Szymański – Tabletowo.pl)

Niżej umieszczono cztery odnośniki, które przenoszą do kolejnych funkcji programu. Znalazła się tam między innymi opcja szybkiego skanowania systemu w poszukiwaniu podstawowych powodów wolniejszego działania komputera.

Jak widzicie na jednym z powyższych zrzutów ekranu, w moim przypadku program sugeruje, że jeśli chcę przyspieszyć system, to powinienem: wyczyścić pamięć tymczasową, wyłączyć autouruchamianie wybranych aplikacji oraz… zmienić domyślną przeglądarkę na Microsoft Edge.

Nawet program do czyszczenia stał się billboardem reklamowym przeglądarki Microsoftu

Nie tylko ja zauważyłem, że nowa aplikacja twórców systemu Windows na siłę wciska nam przestawienie domyślnej przeglądarki na ich własną. Co prawda opcja ta nie jest domyślnie zaznaczona, ale i tak pozostaje pewien niesmak. Zwłaszcza, że jedna z funkcji, czyli „Deep cleanup”, nie ma nawet pełnej funkcjonalności, jeżeli nie korzytamy z przeglądarki Edge – proponuje ona usunięcie pamięci cache przeglądarki, ale tylko tej Microsoftowej. Dziwny sposób na pozyskanie nowych użytkowników przeglądarki, przyznajcie.

Mimo wszystko fajna apka

Mimo wszystko program PC Manager wygląda na naprawdę udany projekt. Choć pewnie nie znajdzie on zbyt wielu zwolenników działających na komputerach o dobrych specyfikacjach (bo i nie jest do nich przeznaczony), to osoby mające słabszy sprzęt zdecydowanie docenią możliwość szybkiego przyspieszenia działania ich poczciwego komputera.

Jeśli chcielibyście samodzielnie wypróbować ten program, możecie pobrać go ze strony Microsoftu. Co jednak ciekawe, strona ta działa aktualnie, nie wiedzieć czemu, wyłącznie w języku chińskim. Czyżby zatem PC Manager był skierowany głównie na rynek Państwa Środka (w co trudno uwierzyć)?

Tego nie wiadomo, natomiast na szczęście sama aplikacja obsługuje język angielski. Niestety, nie znalazłem opcji zmiany na polski.