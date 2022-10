Xbox Game Pass na październik – same hity!

W drugiej połowie października Xbox Game Pass podtrzymuje dobrą passę sprzed kilku tygodni i sprawi, że nie będziecie mogli zasnąć. Z różnych powodów.

Nowinki w ogrodzie Xbox Game Pass

Gdybym miał zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz w Xbox Game Pass na najbliższe tygodnie, to byłaby to premiera Persona 5 Royal. Gra, która pierwotnie zawędrowała na dyski PS3 i PS4 w 2016, wydawała się jednym z tych tytułów, którego nigdy nie opuści etykieta „Sony Exclusive”.

Na szczęście wiele się zmieniło w branży od czasu premiery Persony 5. Dziś ani Kratos, ani Nathan Drake na PC nikogo nie dziwią, więc wypróbowanie od 21 października 2022 roku japońskiego miksu gry fabularnej z walką turową, który na każdej platformie zbiera same dziewiątki i dziesiątki, to mus dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass.

A co, jeżeli szukamy czegoś bardziej świeżego? No to nie ma nic nowszego od tytułu, który ma premierę właśnie dzisiaj! A Plague Tale: Requiem to kontynuacja A Plague Tale: Innocence z 2019 roku. Embargo na recenzję już spadło, dlatego wiemy, że – pomijając małą aferę z liczbą klatek na najnowszych konsolach – to naprawdę solidny tytuł. Nie czekajcie więc, aż skończę pisać ten akapit, tylko uruchomcie pobieranie – a nuż będzie o czym dyskutować ze znajomymi w weekend.

Pozostała lista tytułów, które trafią do Xbox Game Pass w ciągu dwóch najbliższych tygodni, prezentuje się następująco:

Amnesia: Collection (chmura, konsole Xbox, PC) – 20 października,

Amnesia: Rebirth (chmura, konsole Xbox, PC) – 20 października,

Phantom Abyss (Game Preview) (chmura, konsole Xbox, PC) – 20 października,

Soma (chmura, konsole Xbox, PC) – 21 października,

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 października,

Gunfire Reborn (chmura, konsole Xbox, PC) – 27 października,

Signalis (chmura, konsole Xbox, PC) – 27października.

Kto wychodzi z imprezy?

Stety lub niestety, balanga zwana Xbox Game Pass ma ograniczoną liczbę gości, więc kilka osobistości musi opuścić lokal. 31 października 2022 roku to ostatni dzwonek dla Was, aby spróbować swoich sił z:

Alan Wake: American Nightmare (konsole Xbox, PC),

Backbone (chmura, konsole Xbox, PC),

Bassmaster Fishing 2022 (chmura, konsole Xbox, PC),

Nongunz: Doppelganger Edition (chmura, konsole Xbox, PC),

Project Wingman (chmura, konsole Xbox, PC),

Second Extinction (chmura, konsole Xbox, PC),

Sniper Elite 4 (konsole Xbox, chmura),

The Forgotten City (chmura, konsole Xbox, PC).

Choć osobiście mam chwilę przerwy od Xbox Game Passa, to mając mniej niż 14 dni na ogranie czegoś z „listy spadkowej”, poświęciłbym chwilę The Forgotten City oraz Sniper Elite 4. Pierwsza propozycja to coś dla fanów gier, gdzie liczy się głównie klimat i fabuła, drugi tytuł spodoba się natomiast osobom, które lubią wymierzać pociski snajperskie nazistom w testiculus.