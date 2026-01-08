Zadebiutował wytrzymały smartwatch z GPS, który Cię nie zawiedzie

W sklepach można już znaleźć ciekawe zegarki sportowe z GPS, ale rynek jest chłonny i spokojnie zmieści się na nim również nowy smartwatch Ulefone Armor Watch Pro, który został właśnie oficjalnie zaanonsowany.

Ulefone Armor Watch Pro to outdoorowy smartwatch z GPS

Producent podkreśla przede wszystkim odporność i wytrzymałość swojego najnowszego zegarka o średnicy 48 mm. Cechuje się on odpornością do 5 ATM, co ma pozwolić zanurzyć się z nim na głębokość nawet 50 metrów. Do tego obudowa spełnia kryteria klasy IP68 i IP69K, a także militarnego standardu MIL-STD-810H.

I może nie gwarantuje to, że smartwatch Ulefone Armor Watch Pro jest niezniszczalny, to zdecydowanie można mieć pewność, że trzeba będzie naprawdę postarać się, aby go unicestwić. Warto też wspomnieć, że górę pokrywa tafla szkła Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Znajduje się ono na ekranie, który ma średnicę 1,5 cala i bazuje na matrycy AMOLED oraz odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz i osiąga jasność do 550 nitów. Jego rozdzielczość to natomiast 466×466 pikseli – zapewni ona wyraźny i ostry interfejs. Długi czas pracy ma z kolei zagwarantować akumulator o pojemności 410 mAh.

Ulefone Armor Watch Pro (źródło: Ulefone)

Producent deklaruje, że wystarczy to na 8 dni „normalnego użytkowania” lub 3 dni „aktywnego użytkowania” albo nawet 34 dni pracy w trybie czuwania. Nie ma zatem obaw, że smartwatch Ulefone Armor Watch Pro rozładuje się w najmniej oczekiwanym momencie.

Warto jednak zauważyć, że nie jest to wyłącznie zegarek przeznaczony do bycia towarzyszem podczas aktywności na świeżym powietrzu. Jego funkcjonalność pozwala mu bowiem również mierzyć puls przez całą dobę, sprawdzać poziom natlenienia krwi, monitorować stres i motywować do wstania z fotela czy krzesła, gdy użytkownik się zasiedzi. Kobiety z kolei mogą liczyć na śledzenie cyklu menstruacyjnego.

Ponadto smartwatch Ulefone Armor Watch Pro oferuje m.in. ponad setkę trybów sportowych, możliwość korzystania z ChatGPT, funkcję prowadzenia rozmów głosowych (wymagane połączenie z telefonem) i sterowania odtwarzaczem na smartfonie oraz prognozę pogody, kompas, kalkulator, budzik, zegar światowy, stoper i minutnik.

Ulefone Armor Watch Pro (źródło: Ulefone)

Smartwatch Ulefone Armor Watch Pro – cena i dostępność

Producent nie podał jeszcze informacji na temat ceny i dostępności swojego najnowszego zegarka. Można się jednak spodziewać, że będzie to tani smartwatch, na pewno smartwatch do 1000 złotych, podobnie jak zaprezentowany przy okazji targów CES 2026 Pebble Round 2.